Cobertura do Maracanã capta água da chuva e protege torcedores

A cobertura do Maracanã, instalada para a Copa de 2014, é uma obra impressionante que pesa 12 mil toneladas e é feita de fibra de vidro e teflon. Esse projeto não é apenas uma estrutura estética, mas também sustentável, pois foi pensado para captar a água da chuva e permitir seu reuso. Com isso, quase todo o público que frequenta o estádio fica protegido e confortável, mesmo durante chuvas mais fortes.

Um dos destaques dessa cobertura é que ela é formada por 120 membranas que ocupam um espaço de 46.500 metros quadrados. Em termos de conforto, a estrutura protege cerca de 95% dos assentos, garantindo que os torcedores possam desfrutar dos jogos sem se preocupar com o tempo lá fora.

Engenharia e tecnologia internacional na cobertura do Maracanã

A criação da cobertura do Maracanã é o resultado de uma verdadeira colaboração internacional. A engenharia principal é de origem alemã, enquanto o teflon utilizado vem da França. Já os cabos de sustentação são suíços. Essa união de expertises resultou em uma estrutura tensionada por cabos que dá suporte entre um anel de compressão e um de tração, seguindo modelos inovadores de diversos países da Europa.

Para sustentar essa megaestrutura, foram usados 55.820 quilômetros de materiais. O design leve e flexível facilita a resistência a ventos fortes e garante durabilidade, além de reduzir o peso total em comparação com coberturas mais tradicionais. O resultado é uma obra que combina estética e eficiência, sem comprometer a visão e a acústica durante os jogos.

Sustentabilidade: captação de chuva e geração de energia

Um dos aspectos mais legais dessa cobertura é o sistema que possibilita o reaproveitamento da água da chuva. Essa água é recolhida e armazenada em reservatórios subterrâneos, sendo utilizada para os banheiro, limpeza e até para irrigar o campo. Assim, o estádio consegue diminuir o uso de água potável, ajudando a manter o selo ambiental LEED Silver, que valoriza construções sustentáveis.

Além disso, a cobertura também possui painéis solares que geram cerca de 538 mil kWh por ano — o bastante para abastecer várias residências. Essa combinação de energia renovável e reaproveitamento hídrico faz do Maracanã um verdadeiro exemplo de estádio ecologicamente responsável na América Latina.

Dimensões e impacto visual da estrutura

Pensada para impressionar, a cobertura do Maracanã mede 295 metros de comprimento por 258 metros de largura. O espaço central, com 160 por 122 metros, garante que a iluminação natural penetre no campo e que o ar circule bem. Essa amplitude, com um formato ovalado, cria um efeito visual arrebatador quando vista de cima, fazendo do Maracanã um dos estádios mais icônicos do mundo.

A preocupação com a experiência do público é evidente. O design inclinado garante que a visibilidade esteja preservada em todos os pontos das arquibancadas. Além disso, a estrutura ajuda a amplificar o som, trazendo uma atmosfera vibrante durante os jogos.

Polêmicas e manutenção da cobertura ao longo dos anos

Apesar de todo o seu sucesso, a cobertura do Maracanã também enfrentou algumas polêmicas. Em um primeiro momento, críticas surgiram sobre a acústica do estádio, especialmente pela remoção da marquise original, considerada um patrimônio. Em 2017, foram identificados danos nas membranas, levando a um alerta sobre a necessidade de manutenção, já que a vida útil dessas estruturas é estimada em cinco a dez anos.

Após um relatório de 2021 que apontou riscos e a necessidade de reparos, o Flamengo, um dos clubes que administram o estádio, investiu R$ 2 milhões em melhorias. Desde então, a manutenção virou algo regular para garantir a segurança e a qualidade da estrutura.

Iluminação e curiosidades sobre a estrutura

A cobertura também é equipada com 480 projetores de LED RGB, que têm uma vida útil de mais de 70 mil horas. Esses projetores possibilitam iluminações temáticas e espetáculos visuais durante os jogos e eventos, criando um clima festivo e envolvente. Com esse sistema, é possível exibir cores específicas e criar efeitos que se sincronizam com a música e fogos de artifício.

Outra curiosidade é o sistema automatizado de irrigação do gramado, que se integra à captação de água. Com 54 sprinklers sob o gramado, essa tecnologia garante que o campo esteja sempre em ótimas condições, independentemente do clima.

A importância simbólica e técnica da cobertura

A cobertura do Maracanã vai muito além de ser apenas um elemento arquitetônico. Ela simboliza a união entre engenharia, eficiência ambiental e o patrimônio esportivo brasileiro. Essa estrutura não só modernizou o estádio para a Copa de 2014, mas também elevou o padrão do futebol brasileiro em termos de inovação e sustentabilidade.

Com 12 mil toneladas de tecnologia aplicada, a cobertura se tornou um marco na engenharia esportiva, sendo um modelo de como grandes arenas podem unir tradição e desempenho em um só projeto.