José Roberto de Castro Neves assume ABL e defende leitura coletiva

Na noite dessa sexta-feira, 11 de outubro, o advogado e escritor José Roberto de Castro Neves foi empossado como membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). A cerimônia ocorreu na sede da instituição, localizada no Centro do Rio de Janeiro. Durante seu discurso, Castro Neves ressaltou a importância da cultura e da educação, afirmando que é responsabilidade de todos promover o acesso à leitura e à formação educacional.

Castro Neves, que é sócio do escritório de advocacia Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide, possui um extenso currículo acadêmico, incluindo doutorado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestrado em Direito pela Universidade de Cambridge. Ele agora ocupa a cadeira 26 da ABL, que foi ocupada anteriormente por grandes nomes, como Paulo Barreto e Gilberto Amado.

Para sua posse, ele preparou uma ambientação especial que transformou a parte externa do Petit Trianon em uma grande biblioteca, com centenas de livros empilhados do chão ao teto, celebrando assim a leitura e a literatura.

Em seu discurso de posse, o novo acadêmico chamou a atenção para o baixo índice de leitura no Brasil. Ele citou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que indica que 73% dos brasileiros não terminaram nenhum livro no último ano. Além disso, Criticou a “lógica utilitarista” da sociedade atual, que prioriza ganhos econômicos em detrimento de valores como solidariedade e educação humanística. Ele afirmou que a falta de cultura impacta diretamente o debate público e pediu por um compromisso coletivo para reverter essa situação.

Castro Neves defendeu a importância da cultura para a identidade nacional, citando o filósofo Spinoza. Em suas palavras, a falta de cultura nos deixa sem referências e incapazes de compreender o outro.

Sua trajetória literária é marcada por obras de não-ficção que buscam tornar o Direito mais acessível ao público geral. Entre suas obras se destacam “Direito e literatura: o que os advogados e os juízes fazem com as palavras” (2023) e “Como os advogados salvaram o mundo” (2018). Além disso, ele é fascinado por Shakespeare e possui a maior biblioteca sobre o dramaturgo na América Latina, com cerca de 5 mil volumes.

Em 2024, ele se aventurou na ficção com o romance “Ozymandias”, que foi bem recebido pela crítica e aborda questões como destino e identidade brasileira em um formato narrativo complexo.

A cerimônia de posse seguiu os ritos tradicionais da ABL. O discurso de boas-vindas foi proferido pelo advogado Joaquim Falcão, e a entrega de símbolos como a espada e o colar foram feitas por membros da instituição. Castro Neves destacou a importância da tradição na ABL, enfatizando que a cultura deve ser transmitida de geração para geração, garantindo assim a continuidade de valores essenciais para a sociedade.