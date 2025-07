Novos preços de VW a Fiat após governo zerar IPI

A Volkswagen (VW) anunciou novas medidas para seus veículos, antecipando-se às condições de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Apesar de alguns modelos do Polo serem elegíveis para a isenção temporária, a montadora também revelou descontos significativos em veículos que não se enquadram nesse benefício.

Entre os destaques, a Saveiro Robust terá um desconto de R$ 20.803, enquanto o modelo Nivus Highline contará com uma redução de R$ 16.800. Essas ações visam torna-los mais atraentes para os consumidores em um cenário de concorrência acirrada.

No que diz respeito à isenção do IPI, os modelos Polo Track e Robust estão com a carga tributária zerada. Além disso, o Polo turbo com transmissão manual fez seu retorno à linha de produtos, também beneficiando-se da isenção.

No entanto, a VW decidiu não incluir o modelo Tera nas promoções, mesmo com a possibilidade de a versão básica desse SUV ter a isenção do IPI.

Outros preços publicados incluem o Polo Highline, que agora custa R$ 120.240, representando um desconto de R$ 11.410. Além disso, o Polo TSI com transmissão manual foi reinserido no catálogo com um preço de R$ 107.840, aplicável a modelos com pintura em cor sólida.

Essas mudanças refletem a estratégia da Volkswagen de se adaptar ao ambiente econômico atual, oferecendo opções mais acessíveis aos motoristas brasileiros enquanto se prepara para o mercado em evolução.