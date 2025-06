Joe Rogan afirma que Liver King parece mentalmente instável

Joe Rogan Avisa Policial sobre Problemas Mentais do Influenciador Liver King

Joe Rogan, apresentador do famoso podcast, se envolveu em uma polêmica que chamou a atenção das autoridades em Austin, Texas. Recentemente, Liver King, conhecido por sua abordagem extrema de fitness e estilo de vida saudável, desafiou Rogan para um combate nas redes sociais. Em resposta, Rogan se sentiu preocupado e decidiu falar com a polícia.

Os documentos legais obtidos indicam que Rogan relatou às autoridades que Liver King, cujo nome verdadeiro é Brian Johnson, estava "significativamente instável". Isso gerou uma série de preocupações, especialmente após Rogan interpretar as postagens recentes de Liver King como ameaçadoras, levando a polícia a ser chamada. Consequentemente, Johnson foi preso sob a acusação de fazer uma ameaça terrorista.

Rogan declarou aos policiais que nunca teve contato direto com Liver King e não entendia o motivo pelo qual o influenciador estaria "no seu encalço". Além disso, o apresentador mencionou que soube de um suposto "problema sério com drogas" envolvendo Liver King, o que poderia explicar seu comportamento errático.

A polícia também registrou que Rogan observou que, com base nas postagens que havia visto no Instagram de Liver King, ele "parece estar bastante instável e necessitando de ajuda". Esta situação gerou uma atenção considerável, especialmente devido ao histórico de Liver King como uma figura controversa nas redes sociais.

Na terça-feira à noite, Liver King foi detido em um hotel em Austin, após várias manifestações online sobre sua intenção de lutar com Rogan. Ele havia viajado de Willis, Texas, para a cidade onde Rogan vive e grava seu podcast na Spotify.

Liver King ganhou notoriedade ao vender suplementos de saúde baseados em um estilo de vida ancestral, embora mais tarde tenha revelado que seus músculos eram resultado do uso de esteroides e hormônios de crescimento. Recentemente, ele foi acusado de uma infração de Classe B e parece ter saído da custódia policial, já que voltou a postar em suas redes sociais com conteúdos considerados bizarros.

Essa situação destaca as tensões que podem surgir nas redes sociais e os potenciais impactos que comportamentos desenfreados podem ter na vida de indivíduos públicos.