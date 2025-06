Hugh Jackman e o Wolverine em “Homem-Aranha” de Tobey Maguire?

Os fãs de filmes de super-heróis têm um motivo especial para comemorar. A trilogia original de Spider-Man, que trouxe Tobey Maguire e Kirsten Dunst nos papéis principais e foi dirigida por Sam Raimi, retornará às salas de cinema em um evento especial no mês de setembro.

Esta será uma ótima oportunidade para os novos fãs assistirem ao clássico nas telonas. O destaque desse evento é que será a primeira vez que o público poderá ver a versão estendida de Spider-Man 2, chamada Spider-Man 2.1. Essa versão já havia sido lançada em 2007 em vídeo para o lar, mas, agora, foi atualizada para 4K, prometendo uma experiência visual aprimorada.

Além de trazer de volta a nostalgia, o evento também revela uma curiosidade interessante: durante a produção do primeiro Spider-Man, houve a possibilidade de uma aparição do Wolverine, interpretado por Hugh Jackman. Esse fato surgiu em uma entrevista de Jackman em 2013. Na época das gravações, em 2001, não existia o que conhecemos hoje como Universo Cinematográfico Marvel. Os direitos dos personagens da Marvel estavam divididos entre diferentes estúdios.

Naqueles anos, Jackman havia interpretado o Wolverine em X-Men, e os produtores tentaram incluir um cameo seu no filme Spider-Man. No entanto, a colaboração entre os estúdios 20th Century Fox e Sony não foi fácil. Jackman revelou que houve problemas logísticos: “Tentamos muito, mas não conseguimos encontrar o traje do Wolverine, que estava preso em algum lugar,” explicou.

Hoje, a situação de compartilhamento de direitos está mais clara, uma vez que a Disney adquiriu a 20th Century Fox, permitindo que os personagens da Marvel, incluindo Spider-Man e Wolverine, se encontrem numa mesma história. Jackman comentou sobre a possibilidade de cruzar os universos de personagens, destacando como as histórias em quadrinhos frequentemente unem heróis diferentes.

Com o recente sucesso do filme Spider-Man: Sem Volta Para Casa, que contou com as participações de todos os três Spider-Men — Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland —, é evidente que as barreiras entre os universos de super-heróis estão se dissolvendo. Jackman, que já fez algumas aparições surpresa como Wolverine em outros filmes, parece aberto à ideia de um crossover com os personagens originais.

Assim, é possível que, nos próximos anos, possamos ver uma nova versão da trilogia original, incluindo cenas adicionais e até mesmo o reencontro de personagens icônicos. O evento em setembro promete não apenas relembrar velhos tempos, mas também abrir novas possibilidades para o futuro dos super-heróis nas telonas.