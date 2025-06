João Doria deixa SBT após questionamento sobre vídeo erótico

João Doria Abandona Gravação de Programa de Entrevistas do SBT

O ex-governador de São Paulo, João Doria, decidiu abandonar a gravação do programa de entrevistas "No Alvo", que está com estreia marcada para julho no SBT. Doria descreveu a experiência como "o maior constrangimento pelo qual já passei na vida". Sua indignação se deu por conta de uma pergunta pessoal feita durante a gravação, que abordava um suposto vídeo erótico envolvendo ele e garotas de programa, relacionado à sua campanha eleitoral de 2018.

Desde o início, Doria havia se sentido desconfortável com o tom das perguntas. Ao comentar sobre a situação, ele afirmou: "Esse programa é um ‘Homem do Sapato Branco’ piorado ao décimo nível. Um horror." Ele se mostrou especialmente insatisfeito com a inclusão de sua esposa na pergunta, classificando essa atitude como desrespeitosa e desleal.

O político revelou que não havia sido informado previamente sobre o conteúdo das perguntas que seriam feitas no programa. "Se eu soubesse que iria passar por um tipo de inquisição dessa forma, jamais aceitaria. E se esse for o estilo das perguntas, outras pessoas de bom senso também não virão", disse Doria.

Após o ocorrido, Doria recebeu ligações de diretores e produtores do SBT, que pediram desculpas pelo que aconteceu. No entanto, ele afirmou que não retornará para gravar uma nova edição do programa. "Autorizei na confiança, assinei o documento, mas desautorizo que o SBT exiba o programa", destacou. E completou que já participou de outros programas em que enfrentou perguntas difíceis, mas sem o ar de hostilidade que viu no "No Alvo".

Por sua vez, o SBT confirmou que Doria abandonou a gravação e enfatizou que o programa tem como característica fazer perguntas mais provocativas e ousadas a seus convidados. A emissora não forneceu mais detalhes sobre a situação.

O "No Alvo" inspira-se em programas de entrevistas polêmicos do passado, como o "Advogado do Diabo", que foi exibido pela extinta TV Tupi nos anos 1970 e era conhecido por suas perguntas agressivas e impactantes dirigidas a personalidades.