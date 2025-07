James Gunn estreia nas bilheteiras com Superman

James Gunn, ex-diretor da Marvel, aceitou o desafio de dirigir o novo filme do Superman, que marca o início de uma nova fase no Universo DC. O filme já está dando sinais positivos. Na sua pré-estreia, arrecadou 22,5 milhões de dólares, tornando-se a maior bilheteira do ano até agora. Esse valor superou a arrecadação do live-action da Disney, Lilo & Stitch, que fez 14,5 milhões de dólares.

David Corenswet interpreta o novo Homem de Aço, e essa pré-estreia também é um marco na carreira de James Gunn, que havia registrado 17,5 milhões de dólares com Guardiões da Galáxia Vol. 3 em 2023. Esses dados foram divulgados por um meio especializado em entretenimento.

As expectativas para a arrecadação total nos Estados Unidos giram em torno de 120 a 130 milhões de dólares, segundo projeções de mercado. Contudo, a Warner Bros. estima um valor mais conservador, de até 110 milhões de dólares. O filme tem recebido críticas favoráveis de especialistas, mas enfrenta certa resistência do público mais conservador, que considera que a obra possui uma visão “woke”, especialmente após Gunn afirmar que o herói pode ser visto como um retrato de um imigrante.

Se Superman se mostrar um sucesso nas bilheteiras, poderá ajudar a DC a se recuperar de uma sequência de insucessos recentes, que incluem The Flash, Aquaman e o Reino Perdido, Shazam: Fúria dos Deuses e Besouro Azul, todos lançados em 2023.

A trama do filme gira em torno de Superman, que enfrenta Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult. Enquanto isso, Clark Kent, o alter-ego do herói, trabalha como repórter no Planeta Diário, ao lado de sua namorada, Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan. O elenco do reboot também conta com outros super-heróis, como Guy Gardner (Lanterna Verde), Mulher-Gavião, Metamorfo e Senhor Incrível.