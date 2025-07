Itens comuns em casa podem proteger seu carro contra roubo

O número de roubos de veículos só cresce a cada ano. Por isso, entender como proteger seu carro de invasões eletrônicas virou uma prioridade. E a boa notícia é que existem técnicas simples e em conta que podem ajudar a impedir que ladrões acessem seu veículo sem precisar nem tocar nele.

Chaves eletrônicas: um alvo fácil

As chaves eletrônicas são super práticas, mas também trazem uma nova vulnerabilidade. Elas emitem sinais de rádio o tempo todo, o que as torna alvos fáceis para criminosos. Equipamentos chamados amplificadores RF, que são facilmente encontrados por aí, podem captar esses sinais e clonar sua chave. Com isso, um bandido pode destrancar e até ligar o carro com facilidade.

Proteção inusitada: micro-ondas e geladeira

Você sabia que algo tão comum quanto o micro-ondas ou a geladeira pode ajudar na proteção do seu carro? Colocar a chave dentro desses aparelhos bloqueia o sinal de rádio. Isso acontece porque eles funcionam como uma espécie de gaiola de Faraday, evitando que as ondas eletromagnéticas escapem. Embora pareça curioso, é um método simples e pode ser bastante eficaz.

Pochetes de Faraday: uma opção prática

Outra alternativa muito prática são as pochetes de Faraday. Essas pochetes têm um revestimento metálico interno que bloqueia completamente o sinal da chave. Você também pode usar uma caixa metálica comum, com tampa bem fechada, como uma opção mais em conta para guardar sua chave.

A melhor estratégia: combinar métodos

A proteção mais eficaz é a combinação das estratégias. Manter a chave longe da porta principal, guardá-la dentro do micro-ondas ou em uma pochete especial pode dificultar que o sinal seja captado. Além disso, ficar antenado nas novas técnicas de roubo e investir em travas adicionais são ótimas maneiras de se manter seguro.

Reforçar a segurança do seu carro é mais fácil do que parece e não precisa pesar no bolso. Quanto mais camadas de proteção você tiver, menor a chance de ser alvo de ladrões que usam tecnologia.