Dibu Martínez e Manchester United: novo participante na negociação

O Manchester United está passando por uma temporada desafiadora sob a responsabilidade do treinador Ruben Amorim. Após perder a final da UEFA Europa League para o Tottenham, o clube se encontra em uma posição delicada, especialmente por não ter competições internacionais pela frente. O time terminou a última Premier League na 15ª posição e precisa melhorar seu desempenho.

Neste cenário, o Manchester United está ativo no mercado de transferências, com foco em reforçar sua equipe. Duas das principais questões estão vinculadas a jogadores da seleção argentina: Alejandro Garnacho, que não participou da pré-temporada e pode deixar o clube, e Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa, que tem despertado o interesse do Manchester United. Entretanto, o Aston Villa rejeitou recentemente uma proposta de empréstimo pelo goleiro, fazendo com que o United considere outras opções.

Uma alternativa que surge é Senne Lammens, goleiro do Royal Antwerp, na Bélgica. Lammens, de 23 anos e 1,93 metro de altura, é visto como um atleta promissor. Ele chegou ao Royal Antwerp em 2023, depois de ter uma passagem modesta pelo Brugge, onde fez apenas quatro jogos em três anos. Desde sua transferência, ele tem se destacado, disputando 61 jogos e mantendo 12 gols sofridos em sua nova equipe. Na última partida, ele foi titular e conseguiu defender um pênalti, demonstrando seu potencial.

Os diretores do Manchester United enfrentam a difícil decisão de optar entre um goleiro experiente, como Martínez, ou investir em um jovem como Lammens, que é bastante apreciado pelo clube e observado ao longo do tempo. O time prioriza a contratação de um goleiro e um atacante para reforçar a equipe.

Enquanto isso, o United também tem lidado com a situação do goleiro André Onana, que tem sido criticado por erros individuais e ainda não se recuperou totalmente de uma lesão. O Newcastle United e outros clubes também estão na disputa pelo goleiro.

Por outro lado, o Manchester United investiu significativamente em novas contratações, gastando mais de 165 milhões de dólares em jogadores como Matheus Cunha, vindo do Wolverhampton, e Bryan Mbeumo, do Brentford. Ambos os atletas já se juntaram à equipe nos Estados Unidos, onde participarão de amistosos enquanto se preparam para o início da nova temporada, com uma partida importante contra o Arsenal em Old Trafford.