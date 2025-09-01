Notícias

Italiana retira do mercado produtos com risco à saúde infantil

Alerta da Anvisa: papinha infantil sem licença, molho com ingrediente perigoso e creme com promessa falsa são retirados do mercado
Anvisa proíbe papinha infantil, recolhe molho de pimenta e suspende cosmético por riscos à saúde. Veja os produtos e lotes afetados e entenda os motivos.

A Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou recentes resoluções que vão impactar bastante o mercado consumidor. Agora, alguns produtos não estão mais autorizados para venda, e a segurança dos consumidores é a prioridade nessa história.

Por exemplo, o famoso “PF da Nina”, que são produtos alimentares destinados a crianças, foi proibido em todo o Brasil. Além desse, um lote do molho de pimenta Ubon vai ter que ser recolhido, e também houve a suspensão do creme corporal “Adeus”. Todas essas medidas foram oficializadas na última quinta-feira (28) e fazem parte de um esforço para garantir que o que consumimos esteja sempre dentro dos padrões de segurança.

Molho de pimenta Ubon: um ingrediente secreto e perigoso

Vamos falar um pouco mais sobre o molho de pimenta Ubon. A Anvisa suspendeu a venda do lote 4512823 desse produto após encontrar dióxido de enxofre em sua composição. O problema é que essa substância não estava indicada no rótulo, o que é um grande alerta.

Essa substância pode ser arriscada, especialmente para quem tem alguma sensibilidade. Se alguém consome algo sem saber que tem um ingrediente que pode causar uma reação alérgica, isso pode se tornar um problema de saúde sério. Por isso, a Anvisa age rapidamente para evitar que situações assim ocorram.

Proibição dos produtos “PF da Nina”

O “PF da Nina” e outros itens semelhantes foram banidos porque a empresa responsável não tinha a licença sanitária necessária para produzir esses alimentos. E, para completar, a fabricante também falhou em seguir as Boas Práticas de Fabricação, que são essenciais na produção de qualquer alimento, principalmente quando se trata de produtos destinados a crianças.

A Anvisa não apenas proibiu a venda como também ordenou que todas as unidades em circulação sejam apreendidas. Isso é uma forma de proteger as crianças e garantir que apenas produtos seguros cheguem às prateleiras.

Creme corporal “Adeus”: a promessa falsa que levou à suspensão

Não parou por aí! O creme multifuncional “Adeus”, da JSA Indústria de Cosméticos, também está na lista de produtos suspensos. A Anvisa interditou a venda, distribuição, fabricação e até a propaganda desse cosmético.

O problema com o “Adeus” é que ele foi classificado como cosmético, mas apresentava características farmacológicas. Isso significa que ele prometia efeitos de tratamento que não são permitidos para produtos dessa categoria. E quando as promessas de tratamento e cura não estão alinhadas com a autorização do produto, a Anvisa não hesita em agir.

Essas decisões são um reflexo do compromisso da Anvisa com a saúde pública. A segurança do consumidor, especialmente dos mais vulneráveis, deve sempre estar em primeiro lugar.

