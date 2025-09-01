R$ 1.518 do INSS: saiba como sacar de forma simples

Idosos muitas vezes precisam de mais do que apenas suporte financeiro. No Senado Federal, está em discussão uma proposta que pode trazer mudanças significativas para essa parcela da população.

Chamada de Auxílio Acompanhante, a iniciativa pode oferecer um benefício de R$ 1.518, o que é próximo do salário mínimo atual. Para aqueles que já recebem assistência do INSS, esse valor ajudaria bastante nas despesas do dia a dia.

A proposta está sendo tratada como Ideia Legislativa e ganhou destaque na plataforma e-Cidadania, chamando a atenção de muitas pessoas.

Auxílio complementar

Se esse benefício for aprovado, será um alívio não só para os idosos, mas também para suas famílias. Muitas vezes, essas pessoas enfrentam dificuldades de locomoção e precisam de cuidados constantes, que podem vir de parentes ou cuidadores. Contudo, é importante avaliar a viabilidade do valor proposto, considerando os custos e o orçamento disponível.

O Auxílio Acompanhante seria acessível a aposentados e pensionistas do INSS, abrangendo todos os tipos de aposentadorias. O benefício tem como objetivo oferecer suporte para cuidados permanentes, mas para recebê-lo, o idoso precisaria passar por uma avaliação médica. Isso não implica necessariamente a contratação de um profissional de saúde, pois um membro da família pode assumir esse papel.

Atualmente, o INSS já adiciona 25% ao valor das aposentadorias de pessoas com invalidez que precisam de acompanhante. Entretanto, muitos outros idosos necessitam de cuidados simples devido à dependência diária.

Os salários pagos a cuidadores variam de R$ 1.500 a R$ 3.000 mensais, dependendo da região. Essa quantia é muitas vezes alta, o que dificulta para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Com a implementação do Auxílio Acompanhante, o INSS poderia dar um suporte maior.

Atualmente, a proposta precisa de cerca de 20 mil apoios no e-Cidadania até o dia 19 de setembro deste ano. Depois disso, será enviada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). Para apoiar, basta acessar o portal do Senado, fazer o cadastro com e-mail e CPF. A Ideia Legislativa tem o número 20/05 de 2025. Ao apoiar, você não só ajuda a divulgar a proposta, mas também incentiva outros a fazerem o mesmo. Se tudo correr bem, esse projeto será encaminhado ao Congresso, onde senadores e deputados discutirão sua aprovação e eventual sanção, incluindo a análise da viabilidade financeira.