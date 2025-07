Israel ataca quartel-general das forças armadas sírias em Damasco

Exército de Israel opera na área demislitarizada que separa as Colinas de Golã do resto da Síria enquanto as tropas israelenses recebem ordens para permanecer na região durante o inverno.

Na quarta-feira, 16 de outubro, as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que atacaram a entrada do quartel-general militar do governo sírio localizado na capital, Damasco. O porta-voz das IDF, Avichay Adraee, compartilhou a informação em uma publicação no Telegram, detalhando que a operação ocorreu recentemente.

Como resultado do ataque, dois civis ficaram feridos, conforme noticiado pelo canal estatal sírio al-Ekhbariya. A situação na Síria continua tensa, especialmente após declarações do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que destacou a intenção do país de aumentar os ataques às forças governamentais sírias. Essa decisão vem em meio a conflitos na cidade de Suwayda, no sul da Síria, onde houve violentos confrontos entre forças drusas e tribos beduínas. O governo sírio já foi acionado para intervir nessa situação.

Adraee mencionou que as Forças de Defesa de Israel estão acompanhando de perto os acontecimentos e as ações do governo sírio nas áreas onde vivem os drusos, um grupo étnico-religioso. Ele destacou que as IDF estão prontas para agir conforme as diretrizes definidas pela liderança política do país e que já estão realizando operações na região, mantendo a preparação para diferentes cenários futuros.