Israel ataca QG militar em Damasco durante conflitos com drusos

Israel Intensifica Ações Militares em Damasco com Novas Ameaças

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, emitiu uma declaração contundente após os recentes ataques aéreos em Damasco, capital da Síria. Em sua comunicação nas redes sociais, Katz anunciou que "os avisos em Damasco terminaram – agora, golpes dolorosos virão".

Ele reafirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF) "continuarão a operar com firmeza" na região de Suweida, no sul da Síria. Essa área tem sido palco de confrontos entre a comunidade minoritária druza e outros grupos armados. O ministro destacou a importância da proteção da população drusa na Síria e se dirigiu diretamente à comunidade drusa em Israel, assegurando que as IDF estão comprometidas com a segurança dessa população.

"Eu e o Primeiro-Ministro Netanyahu fizemos um compromisso e nós o manteremos", afirmou Katz. Além disso, o ministro publicou um vídeo de um noticiário ao vivo que mostrava um prédio em Damasco sendo atingido, enquanto o apresentador se abrigava.

Essas ações de Israel ocorrem em um contexto de crescente tensão na região, com a situação em Suweida se tornando cada vez mais volátil. O governo israelense continua a monitorar os desdobramentos e a garantir sua resposta militar a possíveis ameaças.