Irlanda oferece até R$ 500 mil para residentes em ilhas isoladas

Já imaginou ganhar um bom dinheiro para viver em um lugar dos sonhos, longe do barulho das grandes cidades? O governo irlandês lançou um programa incrível chamado "Nossas Ilhas Vivas", que oferece até €84 mil — entre R$ 455 mil e R$ 500 mil — para quem topar morar em ilhas da Irlanda e reformar casas abandonadas.

A ideia dessa iniciativa é trazer de volta as comunidades que, infelizmente, têm perdido moradores ao longo dos anos. Hoje, apenas 2.700 pessoas vivem nas 23 ilhas que fazem parte do programa, e a expectativa é revitalizar a economia local e reacender a vida em regiões com paisagens deslumbrantes.

Uma das regras mais importantes é que a casa reformada precisa ser a residência principal do novo morador. Ou seja, nada de usar o imóvel como um simples refúgio para as férias ou alugar temporariamente. A proposta é que quem entrar nessa jogada realmente se estabeleça ali.

Como funciona o incentivo

O governo oferece um mínimo de €50 mil para as casas que estejam desocupadas. Mas, se o imóvel for considerado abandonado, o valor pode chegar até €84 mil para quem aceitar o desafio de reformá-lo.

Algumas condições importantes precisam ser observadas:

O imóvel deve ter sido construído antes de 2007.

Ele precisa estar vazio há pelo menos dois anos.

Após a reforma, o morador deve usar a casa como sua residência principal por um período de 10 anos.

E tem mais: quem vender a propriedade antes de completar 5 anos precisa devolver o valor recebido ao governo. Isso garante que o apoio realmente ajude a repovoar as comunidades.

Onde ficam as ilhas

As casas disponíveis estão situadas em algumas das paisagens mais lindas da Irlanda, como:

Clare Island: famosa por suas praias belíssimas e trilhas para aventura.

famosa por suas praias belíssimas e trilhas para aventura. Bere Island: um verdadeiro paraíso para ciclistas, observadores de aves e quem busca tranquilidade.

um verdadeiro paraíso para ciclistas, observadores de aves e quem busca tranquilidade. Inis Mór (Ilhas Aran): cenário do aclamado filme "Os Banshees of Inisherin", que foi indicado ao Oscar em 2022.

Cada uma dessas ilhas carrega tradições culturais ricas e um estilo de vida bem diferente do movimento das cidades grandes.

Oportunidade de mudança de vida

Desde que o programa foi lançado em 2023, o interesse só tem crescido. Até março de 2025, o governo da Irlanda já recebeu 35 solicitações, com 22 delas aprovadas.

A proposta é simples, mas poderosa: transformar casas abandonadas em lares acolhedores, trazer vitalidade a comunidades isoladas e oferecer uma chance de recomeço em um lugar deslumbrante.

Para quem sonha em viver fora do Brasil, a Irlanda não só oferece a beleza única de suas ilhas, como também um incentivo financeiro que pode mudar a vida.

Já pensou em deixar a correria da cidade para desfrutar do sossego de uma ilha irlandesa?