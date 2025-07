Virgínia apresenta Barões da Pisadinha e Gui Santana no Sabadou

Neste sábado, 19 de julho, o programa “Sabadou com Virgínia” promete animar os telespectadores com uma mistura de música, humor e momentos especiais. A apresentadora Virginia Fonseca receberá convidados ilustres, como a dupla Os Barões da Pisadinha, o humorista Gui Santana e a influenciadora Nyvi Estephan, conhecida por seu trabalho no universo dos games.

A atração, que visa entreter e divertir, também conta com a participação dos humoristas Lucas Guedez e Margareth Serrão, que vão interagir com os convidados e animar as diversas seções do programa ao longo da noite.

### Humor e Memórias com Gui Santana

Em sua participação, Gui Santana relembra suas primeiras experiências como humorista. Ele recorda que, aos cinco anos, já tentava imitar o artista Zacarias, embora não conseguisse fazer a voz do ícone. “Só fiz a carinha. Depois fui crescendo e comecei a fazer direitinho”, conta Santana, trazendo um elemento nostálgico à conversa.

O humorista ainda fala sobre sua estreia na televisão. Ele menciona que começou na MTV, no programa de Marcos Mion e Cazé Peçanha, que era uma plataforma de comédia onde fazia imitações, como a do jornalista William Bonner.

### Nyvi Estephan e o Mundo dos Games

Nyvi Estephan, outra convidada do programa, compartilha suas experiências no cenário gamer, especialmente sobre os desafios que enfrenta para explicar seu trabalho a pessoas que não conhecem essa área. “É muito inusitado. Até hoje eu ainda tenho que explicar que esse é o meu trabalho,” revela.

### Os Barões da Pisadinha e Novidades na Carreira

A dupla Os Barões da Pisadinha também está em destaque, com Rodrigo Barão relembrando como se conheceram e formaram o grupo. Ele comenta que conheceu Felipe tocando guitarra, e logo depois juntos montaram um grupo musical que começou a fazer sucesso. Felipe Barão, por sua vez, fala sobre o lançamento do quinto DVD da dupla, intitulado “Forró & Desmantelo”, que visa resgatar suas raízes no ritmo de São João.

### Quadros Diversificados e Muito Entretenimento

Além dessas entrevistas, o programa apresenta quadros inusitados como:

– “Em Busca do Corte Perfeito”

– “Se Beber Não Fale”

– “Sabadou Tem Que Beijar”, que contará com a participação especial de Vanessa, que inscreveu seu pai, Marcelo, para encontrar um novo amor no palco.

Com uma combinação de humor, música e histórias inspiradoras, “Sabadou com Virgínia” promete ser uma ótima opção para a diversão do público neste sábado à noite.