Inscrições do Fies são adiadas e iniciam nesta quarta-feira

A partir de quarta-feira, 25 de junho de 2025, os estudantes que estavam pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e tiveram suas inscrições postergadas podem realizar a complementação do cadastro. Essa etapa é destinada a aqueles que foram pré-selecionados no segundo semestre de 2024 ou no primeiro semestre de 2025 e têm até o dia 27 de junho para completar a inscrição.

A complementação deve ser feita exclusivamente online, de forma gratuita, através do portal Acesso Único, onde está disponível a página do Fies. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) no Edital nº 12/2025, publicado em 18 de junho. No edital, estão detalhados os prazos e procedimentos que os estudantes devem seguir para garantir o financiamento.

Depois de completar a inscrição, os candidatos precisam validar suas informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para a qual foram pré-selecionados. Essa validação pode ser feita tanto fisicamente, entregando a documentação necessária, quanto por meio eletrônico. Os estudantes têm um prazo de no máximo cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à complementação, para realizar essa etapa.

Para avançar na contratação do financiamento, os alunos devem apresentar a documentação exigida pelo banco em até dez dias. Esse prazo começa a contar a partir do terceiro dia útil após a validação feita pela CPSA. A contratação do financiamento pode ser feita presencialmente ou de forma digital, dependendo do agente financeiro.

Além disso, o Fies conta com uma modalidade chamada Fies Social, que garante 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que estão cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Essa modalidade permite que esses estudantes contratem o financiamento com cobertura de até 100% dos encargos educacionais. Os pré-selecionados para o Fies Social não precisam comprovar a renda familiar na CPSA, devido à sua inscrição no CadÚnico. No entanto, devem comparecer à instituição para validar outras informações conforme os prazos dos demais candidatos.

O Fies foi criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e é um programa do MEC destinado a oferecer financiamento a estudantes de graduação em instituições de educação superior privadas que participam do programa e têm boa avaliação no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Para se inscrever no Fies, é necessário ter participação nas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtendo média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Também é exigido que a renda familiar mensal bruta por pessoa não ultrapasse três salários mínimos.