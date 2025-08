Início das obras do salão da Casa Branca de Trump em setembro

Construção de Nova Sala de Baile na Casa Branca Iniciará em Setembro

O presidente Donald Trump anunciou que a construção de uma nova sala de baile na Casa Branca começará em setembro. Este sonho, que ele busca concretizar há mais de 15 anos, finalmente será realizado por meio de um projeto que custará aproximadamente US$ 200 milhões e terá uma área de 90.000 pés quadrados.

A nova "sala de baile do estado" buscará ampliar a capacidade de eventos da Casa Branca e será inspirada nos decorados luxuosos de clubes privados de Trump. As projeções mostradas pela Casa Branca revelam um espaço grandioso, repleto de detalhes como candelabros de cristal e colunas coríntias douradas. O teto terá recheios de ouro e o chão será de mármore em padrão xadrez. Além disso, existem amplas janelas arqueadas que oferecem vista para os jardins do sul da Casa Branca, onde um grande mastro da bandeira, uma das adições de Trump, também se destaca.

Em declarações à imprensa, Trump comentou: "Desde sempre, disse que faria algo sobre a sala de baile, pois deveria haver uma." Ele acredita que o projeto será uma grande contribuição para o legado da presidência e um espaço especial para a Casa Branca.

A nova sala ocupará o local atualmente reservado para o Leste da Casa, que é tradicionalmente o escritório das primeiras-damas. Para dar início à obra, os funcionários que trabalham nesse espaço serão temporariamente relocados.

Em termos de design, a nova sala de baile terá uma estética semelhante à do salão principal de seu clube Mar-a-Lago, com uma paleta de cores que enfatiza o dourado e o branco. A construção está sendo feita de forma a respeitar a história e a arquitetura neoclássica da Casa Branca.

Sobre a capacidade do novo espaço, a sala poderá acomodar até 650 pessoas sentadas, mais do que o triplo do espaço disponível na atual sala de eventos mais ampla da Casa Branca, que é a Sala Leste.

Recentemente, Trump se encontrou com representantes do Serviço Nacional de Parques, do Escritório Militar da Casa Branca e do Serviço Secreto dos EUA para discutir os detalhes de design e planejamento do projeto. A empresa McCrery Architects, conhecida por seu trabalho em design arquitetônico clássico, será a responsável pela execução da obra.

Trump tem grandes planos para esta construção. Ele revisitou a ideia de erguer uma sala de baile desde pelo menos 2010, quando ofereceu construir uma durante o mandato de Barack Obama, proposta que não foi aceita. "Estava previsto um custo de cerca de 100 milhões de dólares", recordou Trump, mencionando que nunca recebeu uma resposta sobre sua oferta.

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a construção do novo espaço é uma necessidade, uma vez que as administrações anteriores foram obrigadas a realizar eventos em tendas temporárias, que ela descreveu como “pouco atraentes”.

O projeto promete atender a uma demanda de longos 150 anos por um espaço que possa acomodar um número significativamente maior de convidados do que atualmente possível. O compromisso de Trump é solucionar essa questão em benefício das futuras administrações e do povo americano.