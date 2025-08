Eliminação do sexto episódio: quem deixou a competição?

No sexto episódio do reality show "Chef de Alto Nível", exibido na última quinta-feira (31), o time comandado por Jefferson Rueda obteve a vitória na fase de equipes, enquanto Marina Cabral foi eliminada após uma disputa acirrada.

Os participantes tiveram que mostrar suas habilidades na cozinha durante uma prova que exigia a criação de um sanduíche. As equipes foram divididas em três: o Time Atalla, na Cozinha do Topo; o Time Rueda, na Cozinha do Meio; e o Time Vanzetto, na Cozinha do Porão. Arika Messa, do Time Rueda, conquistou o título de melhor sanduíche da competição.

Com a eliminação prestes a começar, os chefs Renata Vanzetto e Alex Atalla escolheram Marina Cabral e Bruno Sutil, respectivamente, como os competidores a serem colocados à prova. O desafio era criar dois espetinhos acompanhados de dois acompanhamentos em apenas 20 minutos. Bruno Sutil se destacou e garantiu sua vaga, enquanto Marina Cabral foi eliminada do programa.

Após a eliminação, os times ficaram configurados da seguinte forma:

Time Rueda: Arika Messa, outros competidores não mencionados.

Time Atalla: Participantes do time ainda não especificados.

Time Vanzetto: Competidores não detalhados.

"Chef de Alto Nível" é um reality gastronômico que vai ao ar às terças e quintas-feiras na Globo, logo após a novela "Vale Tudo". O programa conta com a apresentação de Ana Maria Braga e reúne 24 participantes, que serão eliminados ao longo da disputa, até que um único cozinheiro se consagre campeão.