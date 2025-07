Incêndio em Osilo: equipes de terra e Canadair atuam no local

Na tarde de domingo, um incêndio começou na região de Osilo, especificamente na área de Rio Badu Canu. Durante a noite, a situação apresentou melhorias, mas os esforços de combate foram intensos.

As operações de controle do incêndio foram coordenadas pelo Corpo Florestal de Ploaghe, com o suporte de equipes das estações de Ittiri e Nulvi. Além disso, participaram do combate grupos especializados em análise e uso do fogo de Sassari, além de helicópteros Super Puma, que vieram de bases em Bosa, Limbara e Alà dos Sardi. Um avião Canadair também foi enviado de Ciampino para ajudar no combate às chamas.

Os Bombeiros de Sassari estiveram presentes, contando com quatro equipes da Agência Forestas, que atuaram nas áreas de Osilo-Santa Antonio, Ploaghe, Sassari-Lu Traineddu e Nulvi. Duas equipes de voluntários, uma de Sassari-Misericordia e outra de Osilo-Avpc Osilese, além dos Barracelli de Osilo e Nulvi, também colaboraram.

O prefeito de Osilo, Giovanni Ligios, informou que o incêndio não chegou a ameaçar a área urbana, permanecendo longe das habitações.

O dia também marcou a rápida contenção de um incêndio em Codrongianos, que foi apagado rapidamente, sem causar danos.