Casamento glamouroso de Eve Jobs nos Cotswolds

Eve and Harry Charles, pictured in an Instagram post last year, chose St Michael and All Angels Church in Great Tew as the ceremony venue - @harrycharles_1

Eve Jobs se casa em cerimônia luxuosa com Harry Charles na Inglaterra

Eve Jobs, filha mais nova do fundador da Apple, Steve Jobs, casou-se com o equitador Harry Charles em uma cerimônia grandiosa na região dos Cotswolds, na Inglaterra. Eve, de 27 anos, e Harry, de 26, trocaram votos em uma igreja histórica chamada St. Michael and All Angels em Great Tew, uma área próxima a casas de celebridades, conhecida por seu charme rural.

O casamento foi enfeitado com arranjos florais sofisticados, incluindo rosas vermelhas e ramos de faia, além de um dossel de cortinas vermelhas que trouxeram complicações durante a cerimônia, interferindo até nos sinos da igreja. Apesar do grande evento, o casal fez questão de evitar a atenção da mídia, utilizando uma entrada secreta para não serem vistos pelos convidados e fãs.

A recepção dos noivos aconteceu em Estelle Manor, um luxuoso casarão que está dentro de uma vasta propriedade de 85 acres em Oxfordshire. A festa reuniu uma lista de convidados de alto perfil, incluindo nomes do mundo do esporte, da mídia e até da realeza. Entre as damas de honra estavam Jessica Springsteen, filha do músico Bruce Springsteen, e Phoebe Gates, filha de Bill Gates.

Celebridades como Kamala Harris, ex-vice-presidente dos EUA, e a princesa Beatrice também marcaram presença, e há rumores de que Elton John se apresentará na festa, com um pagamento estimado em um milhão de libras.

Eve e Harry começaram seu relacionamento em 2022 e se tornaram um casal público durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, em Paris, onde Harry conquistou a medalha de ouro na modalidade de saltos. Eve também é showjumper, tendo sido classificada como uma das melhores do mundo em sua faixa etária. Além de suas habilidades equestres, ela é graduada pela Universidade de Stanford e tem uma carreira como modelo, tendo trabalhado com grandes marcas como Louis Vuitton.

A cerimônia e a recepção do casamento são estimadas em aproximadamente cinco milhões de libras, com o auxílio do planejador de eventos Stanlee Gatti, conhecido por organizar casamentos de alto padrão. Gatti comentou sobre as complexidades envolvidas na organização de casamentos dessa magnitude, que exigem atenção a diversos detalhes e necessidades dos convidados.

A região dos Cotswolds é um destino popular para casamentos de celebridades, atraindo quadros da alta sociedade por suas paisagens pitorescas e atmosfera charmosa. O casamento de Eve e Harry, sem dúvida, ficará registrado como uma das grandes celebrações do ano, mas o futuro do casal ainda permanece incerto.