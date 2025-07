Imagens da 2ª temporada de Dan Da Dan revelam Okarun e Jiji

A espera pela segunda temporada de Dan Da Dan está chegando ao fim. Novas imagens do anime foram divulgadas, apresentando os personagens principais: Okarun, Jiji, Momo, entre outros.

Nesta nova fase da história, Momo e Okarun embarcam em uma nova aventura. Eles viajam para uma casa em uma cidade famosa por suas fontes termais, a qual foi alugada por Jiji, um amigo de infância e antigo interesse amoroso de Momo. O objetivo do grupo é desvendar um mistério que envolve a família de Momo. No entanto, ao chegarem ao local, estranhos moradores da cidade dificultam a investigação antes mesmo que ela comece. Com isso, o grupo logo percebe que a cidade guarda segredos profundos que vão além do que podiam imaginar.

Dan Da Dan é baseado no popular mangá de Yukinobu Tatsu. A obra combina elementos de ficção científica e horror com situações engraçadas e o coração de uma comédia romântica voltada para o público jovem. Nesta nova temporada, Fuga Yamashiro faz sua estreia como diretor, trazendo a série para a tela com a ajuda do renomado estúdio de animação Science SARU.

A primeira temporada de Dan Da Dan foi bem recebida e transmitida pelas plataformas Crunchyroll e Netflix, cada uma com dublagens diferentes. A tão aguardada segunda temporada está agendada para estrear no dia 3 de julho de 2025. O público já pode se preparar para mais emoções e risadas com os novos episódios da série.