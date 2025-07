Bill Gates faz previsão que destaca Brasil na economia global

Bill Gates, em um post recente em seu blog, surpreendeu ao elogiar algumas políticas públicas brasileiras. Entre os destaques, ele mencionou o Bolsa Família e o Sistema Único de Saúde (SUS). O artigo, intitulado "Lições em salvar vidas do Brasil: o que o maior país da América do Sul pode ensinar ao mundo sobre sistemas de saúde", trouxe à tona aspectos que muitos desconhecem ou subestimam.

Em sua análise, Gates enfatizou os avanços significativos na saúde pública no Brasil nos últimos anos. Um dos pontos altos foi a redução das taxas de mortalidade infantil e materna. Segundo ele, o Brasil conseguiu diminuir em cerca de 60% as mortes de mães e em 75% as de crianças. Esses números refletem o trabalho sistemático que vem sendo feito.

Desde a criação do SUS em 1988, o país viu uma série de melhorias notáveis. As mortes por doenças não transmissíveis caíram, a expectativa de vida aumentou, e a atenção primária ganhou muito mais força. Embora o sistema enfrente desafios, como cortes orçamentários, Gates vê o SUS como um modelo que merece ser seguido por outras nações.

O impacto e a transformação

Bill Gates também fez questão de reconhecer o papel fundamental do Bolsa Família. Para ele, esse programa foi crucial para tirar muitas pessoas da pobreza, facilitando o acesso a serviços de saúde oferecidos pelo SUS. A conexão entre esses serviços e ações de vacinação e acompanhamento pré-natal é essencial para garantir o bem-estar da população.

Gates tem uma relação especial com essas políticas, especialmente por conta da fundação que leva seu nome, criada junto com Melinda Gates. A oficialização do SUS em 1990 trouxe melhorias significativas, e, como ele afirma, não é necessário que um sistema seja perfeito para gerar resultados efetivos.

O Brasil mostra que priorizar o cuidado com os mais vulneráveis gera efetos positivos. A forma como a saúde e a assistência social estão integradas é uma estratégia eficaz e admirável. Gates confessou que começou a valorizar ainda mais o SUS após se envolver diretamente em projetos na área da saúde.

Sua fundação apoia iniciativas de saúde no mundo inteiro, e ele é reconhecido por seu compromisso com a excelência. Os elogios de Gates às políticas públicas brasileiras destacam o potencial do Brasil como modelo a ser seguido internacionalmente. Se essas transformações forem sustentáveis, demonstram que é possível construir um sistema de saúde que realmente funcione para todos.