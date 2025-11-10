Ilhas restritas do Brasil: acesso limitado a pesquisadores e militares

Nem toda beleza natural pode ser explorada à vontade no Brasil. Algumas ilhas e praias são tão frágeis ou perigosas que precisam de controle rígido para preservar o ecossistema e a segurança dos visitantes. Dois exemplos bem conhecidos são a Ilha da Queimada Grande, em São Paulo, e a Praia do Sueste, em Fernando de Noronha. Apesar de parecerem verdadeiros paraísos tropicais, esses lugares têm suas particularidades que exigem respeito.

## Ilha da Queimada Grande: território dominado por cobras venenosas

A Ilha da Queimada Grande, popularmente chamada de Ilha das Cobras, fica a cerca de 36 quilômetros do litoral paulista. O que poderia ser um cenário de férias perfeito esconde um perigo considerável: essa ilha abriga uma das maiores concentrações de cobras do mundo.

Estima-se que haja até cinco cobras por metro quadrado, principalmente da espécie jararaca-ilhoa (Bothrops insularis), conhecida por seu veneno potente. Isso significa que a visitação é totalmente proibida. Apenas pesquisadores e militares da Marinha têm permissão para entrar, sempre sob rígidas normas de segurança.

Essas restrições não são apenas para proteger os visitantes, mas também para salvar as serpentes que vivem exclusivamente nesse espaço e estão ameaçadas de extinção. É uma maneira de equilibrar a preservação da vida selvagem e a segurança dos humanos.

## Praia do Sueste: berçário natural de tubarões em Noronha

Em Fernando de Noronha, a Praia do Sueste também é um local de acesso restrito. Aqui, a preocupação é com os tubarões. Essa praia serve como um ponto fundamental para a reprodução e alimentação desses animais, que estão sob monitoramento constante por equipes de conservação.

Devido a essa importância ecológica, o turismo foi suspenso. Somente pesquisadores autorizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) podem acessar a área. Essa medida é essencial para evitar acidentes e garantir a saúde do ecossistema local.

## Ilhas protegidas: natureza que precisa continuar intocada

Esses lugares mostram que nem toda paisagem de tirar o fôlego está pronta para receber turistas. Algumas áreas precisam ser mantidas intocadas, seja para preservar espécies raras ou para garantir a segurança diante das forças da natureza. É um lembrete de que, em meio a toda a beleza que o Brasil tem a oferecer, existem regiões que precisam de cuidado especial e um olhar atento.