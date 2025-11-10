Mudanças na Cultura podem afastar Vera Magalhães do ‘Roda Viva’

A TV Cultura está passando por mudanças em sua equipe de jornalismo. Recentemente, a emissora confirmou a saída de Karyn Bravo, que deixou o comando do Jornal da Cultura na sexta-feira, 7 de novembro. Em meio a essas alterações, Vera Magalhães, atual apresentadora do programa de entrevistas Roda Viva, também está sob risco de não ter seu contrato renovado. A jornalista está à frente do programa desde 2020.

Essas decisões fazem parte de uma reformulação interna promovida pela Fundação Padre Anchieta, que controla a emissora. As informações foram divulgadas por uma fonte próxima à situação, que revelou que essas mudanças visam rever aspectos da programação e ajustar os custos operacionais do departamento de jornalismo.

Com a saída de Karyn Bravo, a apresentação do Jornal da Cultura será temporariamente assumida por Rodrigo Piscitelli a partir de segunda-feira, 10 de novembro. O programa é exibido de segunda a sábado, sempre às 21h.

A TV Cultura fez questão de ressaltar que a decisão de encerrar o contrato com Karyn foi tomada em conjunto, e agradeceu pelos seis anos de trabalho da jornalista no canal. A emissora desejou sucesso em seus novos projetos pessoais e profissionais.

Essa reformulação editorial é parte de um esforço maior da TV Cultura para modernizar seus formatos de programas e se adaptar às necessidades atuais do público.