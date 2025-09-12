Identificados pai e filho que morreram em casa

A tranquilidade da cidade de Governador Dix-Sept Rosado, no Oeste do Rio Grande do Norte, foi abruptamente interrompida na última segunda-feira (1º). Um episódio aterrorizante vitimou pai e filho dentro da própria casa. O crime deixou a comunidade em choque e mobilizou rapidamente as forças de segurança.

As vítimas foram identificadas como Andrey Freitas de Oliveira, de 23 anos, e seu pai, José Antonio de Oliveira, de 53 anos. No momento em que os criminosos invadiram a residência, a esposa do jovem e a mãe dele também estavam presentes, mas sobreviveram ao ataque. A tragédia, que ocorreu por volta das 21h, espalhou um clima de medo entre os moradores, que sempre viveram em um ambiente de forte laço comunitário.

O caso logo ganhou destaque regional. Em pequenas cidades, onde todos se conhecem, eventos como esse impactam ainda mais, gerando dúvidas e angústia sobre a crescente onda de violência no interior do estado.

Tentativa de defesa e fuga dos criminosos

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar, o principal alvo dos bandidos era Andrey. Ele foi atingido por múltiplos tiros dentro de casa, sem chance de defesa. Ao perceber o ataque, José Antonio tentou proteger o filho com um pedaço de madeira, mas acabou sendo ferido e não conseguiu sobreviver.

A ação foi rápida e extremamente violenta. Dois homens encapuzados invadiram a residência, realizaram o ataque e fugiram sem deixar rastros. Até agora, não se sabe a identidade dos suspeitos ou o motivo do crime. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e busca informações que possam levar à captura dos responsáveis.

Peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) se deslocaram ao local para coletar evidências. As primeiras análises foram feitas ainda durante a madrugada e serão usadas no inquérito. As autoridades afirmam que todas as possibilidades estão sendo consideradas, incluindo o envolvimento em conflitos locais.

Comoção, investigações e o apelo por segurança

Enquanto as investigações estão em andamento, a família, amigos e vizinhos tentam lidar com a dor da perda. Mensagens de apoio circulam nas redes sociais, e os moradores estão se unindo para ajudar a família das vítimas. Embora ainda não haja informações sobre o velório ou sepultamento, espera-se que homenagens sejam organizadas nos próximos dias.

O duplo assassinato reacende o debate sobre a violência no interior do Rio Grande do Norte. Governador Dix-Sept Rosado, que sempre foi conhecida por sua rotina tranquila, agora precisará pensar em como reforçar a segurança local. A comoção espalhada pela cidade revela que a comunidade está clamando por respostas rápidas e ações efetivas.

As autoridades enfatizam a importância da colaboração popular. Informações que possam ajudar a esclarecer o caso são essenciais. A esperança é que, conforme as investigações avancem, os responsáveis sejam identificados e punidos, trazendo um pouco de justiça em meio a essa perda devastadora.