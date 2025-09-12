Engenheiro é esfaqueado pela esposa; comunidade se mobiliza

A cidade de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, está em luto pela morte do engenheiro agrônomo Leandro Meinerz, de 43 anos. Ele foi vítima de um ataque violento na madrugada de sábado (30), envolvendo um caso de violência doméstica. Leandro não sobreviveu aos ferimentos.

O velório de Leandro acontece a partir das 21h30 deste domingo (31), na Igreja da Família, no bairro Vila Gaúcha. A despedida final será na segunda-feira (1º), às 9h, seguida do sepultamento no cemitério municipal. A dor alcançou não apenas a família imediata, mas também amigos e vizinhos, especialmente em Nova Santa Rosa, cidade onde Leandro tinha parentes.

Como aconteceu a agressão

Os primeiros informes sobre o caso indicam que a tragédia se desenrolou em um apartamento na Rua Independência, onde Leandro e sua esposa moravam. Por volta de 0h30, uma discussão teria começado e rapidamente se transformou em violência. Leandro foi atingido por um golpe de faca no abdômen.

Quando os socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram, Leandro estava inconsciente. Ele foi levado ao Hospital Unimed em Marechal Cândido Rondon, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a UTI do Hospital Unimed de Toledo. Infelizmente, mesmo com todo o atendimento, ele não resistiu e faleceu no início da noite de sábado.

A esposa de Leandro estava presente no momento da agressão e confessou ter desferido o golpe. Ela contou à polícia que o casal vinha enfrentando problemas conjugais há cerca de quatro meses. Segundo sua versão, ao chegar em casa, foi xingada pelo marido, momento que a levou a pegar uma faca. Afirmou ainda que Leandro teria partido para cima dela, resultando na tragédia.

Investigações e repercussão

A faca, com cerca de 30 centímetros, foi apreendida pela polícia e a mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. Agora, ela aguarda a definição da Justiça sobre o caso. As investigações seguem, e a versão apresentada por ela será confrontada com as evidências e outros depoimentos.

A morte de Leandro não só trouxe tristeza à sua família, mas também gerou um forte impacto na comunidade. Amigos e familiares têm compartilhado tributos nas redes sociais, expressando seu pesar. Esse episódio, além de ser uma perda inestimável, reacende a discussão sobre a violência que pode surgir em relacionamentos e as consequências trágicas de conflitos não resolvidos.