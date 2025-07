Ibovespa sobe com exceções a tarifas de Trump; dólar recua

O Ibovespa, que é o principal índice da bolsa de valores brasileira, começou a subir nesta quarta-feira, dia 30, após o governo dos Estados Unidos divulgar uma lista com exceções a tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Por volta das 15h55, o índice estava com uma alta de 0,51%, alcançando 133.408,78 pontos. Em contraste, o dólar à vista apresentou uma leve queda de 0,17%, sendo cotado a R$ 5,56.

Esta movimentação do mercado vem após a divulgação de uma lista que inclui exceções a tarifas sobre produtos como petróleo, suco de laranja, celulose e aviões. Um decreto assinado pelo ex-presidente Donald Trump confirmou que a tarifa de 50% será aplicada a outros produtos que não estão mencionados na lista a partir do dia 6 de agosto.

Os investidores estão também avaliando as decisões sobre taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil. No país norte-americano, o Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,50% ao ano. No Brasil, há uma expectativa de que o Banco Central mantenha a Selic em 15% ao ano, encerrando assim o ciclo de aumento das taxas.

### Situação Econômica dos EUA

Sobre a economia americana, o Produto Interno Bruto (PIB) subiu 3% no segundo trimestre, recuperando-se da queda de 0,5% no trimestre anterior e superando a previsão de crescimento de 2,4%. Além disso, um relatório do setor privado informou que foram criados 104 mil empregos nos EUA em julho, revertendo a perda de 23 mil postos em junho e superando a expectativa de 75 mil novos empregos.

Esses dados indicam que a economia americana, mesmo com as políticas comerciais do governo Trump, continua forte. Essa resiliência pode afetar a capacidade do Fed de cortar as taxas de juros ainda este ano, especialmente com a inflação já sendo impactada pelas tarifas.

O índice que mede o valor do dólar em relação a outras moedas subiu 0,51%, chegando a 99,391. O Fed deve anunciar sua próxima decisão sobre juros nesta quarta-feira às 15h.

### Tarifas e Juros no Brasil

No Brasil, a expectativa é que o Banco Central decida manter a taxa Selic em 15%. Recentemente, o governo brasileiro tem buscado negociar a tarifa de 50% com Washington, mas ainda sem sucesso. O prazo para a implementação dessa tarifa se aproxima, com data marcada para 1º de agosto, aumentando a pressão sobre as negociações.

A especialista em câmbio Fernanda Campolina, da One Investimentos, comentou que houve indícios de que os Estados Unidos e o Brasil podem ter algum diálogo, o que trouxe um alívio para o mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou que está tentando se comunicar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e que uma conversa deve ocorrer quando ele retornar de uma viagem à Europa.