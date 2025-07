Cinco séries recomendadas por especialistas para ver na Netflix

A Netflix oferece muitas opções incríveis para quem ama séries de ficção científica, mistério e drama. Se você está em busca de algo diferente para maratonar, que tal conhecer alguns títulos que têm chamado a atenção?

Entre os destaques, séries de animação que misturam fantasia e terror também estão na lista. Um exemplo disso são produções como Black Mirror, Love, Death & Robots e Round 6, que trazem histórias instigantes e cheias de reviravoltas.

Outro ponto interessante é que essas séries abordam questões relacionadas à tecnologia e à sobrevivência, trazendo à tona competições emocionantes e disputas intensas entre os personagens.

Os destaques

Vamos começar falando de Black Mirror. Essa série é tão única que cada episódio parece um mini-filme. Os enredos exploram como a tecnologia afeta as vidas dos personagens, refletindo sobre ética e as escolhas humanas. Tem um pouco de tudo: comédia, drama, romance e até terror, fazendo você pensar muito além do que está na tela.

Outra série imperdível é Love, Death & Robots. Aqui, a ficção científica ganha vida através de animações. Você encontrará tudo, desde robôs até criaturas sobrenaturais como lobisomens e demônios. Cada episódio traz uma nova aventura e, muitas vezes, um toque de terror, deixando você intrigado e, quem sabe, com um pouco de medo também.

E como não mencionar Stranger Things? Essa série é uma verdadeira viagem ao mundo do sobrenatural. Ambientada na cidade fictícia de Hawkins, em Indiana, os personagens se envolvem em mistérios envolvendo testes de laboratório e realidades paralelas. É uma mistura de drama e fantasia que faz qualquer um ficar grudado na tela.

Por último, mas não menos impactante, temos Round 6. Essa série sul-coreana chocou o mundo ao apresentar personagens que, em busca de dinheiro, aceitam participar de jogos de infância com consequências mortais. Com uma trama que mistura ação, crime e drama, é impossível não ficar grudado nos episódios, torcendo e sofrendo com os personagens.

E, para acrescentar um toque de suspense à lista, temos a série Monstros. Baseada em eventos reais, ela narra a história de dois irmãos que cometem um crime chocante na década de 1980. Eles alegam ter agido em legítima defesa após anos de abuso emocional e físico. O enredo instigante traz à tona questões difíceis e provoca reflexões sobre a natureza humana.

São diversas histórias e estilos para todos os gostos. Fica a dica para a próxima maratona!