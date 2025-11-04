A menor praia do mundo no Brasil quer entrar para o Guinness

Localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a Ilha da Selinha é um verdadeiro charme, com apenas 40 metros de extensão e 5 metros de largura. Essa pequena faixa de areia não só encanta pela beleza, mas também se destaca por ser uma das menores do mundo. Agora, a cidade está dando um passo importante ao tentar registrar a ilha no Guinness World Records para receber um reconhecimento internacional.

A prefeitura de Ubatuba está organizando toda a documentação necessária para formalizar essa inscrição. Esse reconhecimento poderia trazer mais visibilidade para a cidade, atraindo turistas de todas as partes.

Onde fica e por que chama atenção

A ilha, que fica a poucos quilômetros da costa, se divide em duas partes rochosas, ligadas por aquela faixa de areia que lhe rendeu o apelido de Ilha Rachada. O visual é encantador, com vegetação típica da Mata Atlântica ao redor, águas cristalinas e formações rochosas que compõem uma paisagem natural deslumbrante.

Os biólogos que trabalham na região afirmam que a área é bem preservada, já que não são permitidas construções nem desembarque de embarcações, o que ajuda a manter seu ecossistema intacto.

Dimensões e comparações globais

As dimensões exatas da Ilha da Selinha variam um pouco conforme a maré, mas as medições mais recentes confirmam os 40 metros de comprimento e 5 metros de largura. A ilha está em competição pelo título de menor praia do mundo, e sua principal concorrente é a espanhola Gulpiyuri, que possui entre 40 e 50 metros de extensão, dependendo da medição.

Para conseguir a certificação do Guinness, a prefeitura precisa documentar minuciosamente fatores como a estabilidade da faixa de areia e a regularidade das medições.

Candidatura ao Guinness

A Prefeitura de Ubatuba está comprometida em formalizar a candidatura da Ilha da Selinha ao famoso livro de recordes. O processo envolve o envio de imagens aéreas, medições precisas e dados sobre o ambiente. A esperança é que esse reconhecimento ajude a promover o turismo sustentável em Ubatuba, ao mesmo tempo que protege a natureza local.

Proteção ambiental e regras de visitação

Por ser um espaço pequeno e delicado, o desembarque na ilha é proibido. Essa regra foi criada para evitar a erosão e proteger a fauna local. Mesmo assim, a ilha faz parte de passeios turísticos, onde os visitantes podem vê-la de longe, tirar fotos e conhecer sua história.

As embarcações que fazem esse trajeto seguem diretrizes rigorosas de proteção ambiental, respeitando as distâncias adequadas estabelecidas pela Capitania dos Portos e pela prefeitura.

Turismo e conservação

As autoridades e os operadores turísticos enfatizam que a divulgação da ilha deve sempre priorizar a preservação ambiental. Ubatuba está investindo em ações de educação ambiental e sinalização náutica para promover boas práticas entre visitantes e agências de turismo.

O desafio, segundo os gestores da cidade e especialistas em meio ambiente, é valorizar esse incrível atrativo natural sem comprometê-lo.

O que define uma “praia” para o Guinness

Os critérios do Guinness World Records para definir o que é uma praia incluem a extensão mensurável da areia, sua permanência durante o ano e o acesso direto ao mar. A Ilha da Selinha atende a essas definições, apesar de apresentar variações sazonais devido às marés.

Por outro lado, Gulpiyuri é uma praia interior, sendo alimentada por túneis subterrâneos, o que gera discussões sobre comparações entre as duas.

Valor científico e monitoramento

Pesquisadores que estudam a costa de Ubatuba consideram a Ilha da Selinha um ambiente interessante para análises. O local oferece a oportunidade de observar como as ondas e os ventos atuam em uma faixa de areia tão estreita. Essa pesquisa pode ajudar a entender melhor processos de erosão e sedimentação, resultando em dados valiosos para a conservação da área.

Experiência do visitante

Os passeios turísticos que passam pela ilha oferecem uma experiência que permite visualização e registro fotográfico, mas sem paradas na areia. Os guias locais destacam que a visibilidade é melhor em dias de mar calmo, quando a faixa de areia aparece bem definida.

As operadoras costumam orientar turistas sobre como evitar deixar resíduos e respeitar as distâncias de segurança. O município assegura que essas atividades são acompanhadas, buscando um equilíbrio entre turismo e proteção ambiental.

Reconhecimento e planejamento

Embora a ilha ainda não tenha recebido o título, a ideia de que o Brasil possa ter a menor praia do mundo está atraindo atenção de várias partes. Especialistas em turismo e meio ambiente afirmam que, caso o reconhecimento aconteça, é fundamental um planejamento rigoroso para controlar o número de visitantes e manter a saúde ecológica da região.

A candidatura seguirá as diretrizes do Guinness, com foco na conservação do espaço natural.

Caminho até o reconhecimento oficial como a menor praia do mundo

O processo de candidatura inclui relatórios técnicos, medições georreferenciadas e documentação fotográfica, que são exigências do Guinness. Essa análise pode levar algum tempo, dependendo da quantidade de evidências que forem apresentadas.

Enquanto aguarda a resposta, Ubatuba está aproveitando essa iniciativa para divulgar de forma responsável seu belo patrimônio natural. Se o título for confirmado, a Ilha da Selinha não só será a menor praia oficialmente reconhecida do mundo, como também um exemplo de conservação de um ambiente de tamanhos discretos.