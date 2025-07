INSS oferece novo benefício para pessoas com alcoolismo severo

Para quem enfrenta o desafio do alcoolismo severo, há uma boa notícia: é possível ter acesso a um benefício financeiro pelo INSS. Essa assistência foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e está amparada pela legislação nacional, buscando ajudar aqueles que têm sua capacidade de trabalho comprometida pela dependência do álcool.

O valor do benefício é equivalente a um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.518,00. Esse suporte financeiro é destinado a quem realmente precisa, oferecendo uma ajuda significativa para lidar com as dificuldades trazidas pela condição.

É importante saber que para conseguir esse benefício, é necessário comprovar a incapacidade de trabalhar. Geralmente, isso acontece por meio de uma perícia médica, onde um profissional avalia a situação. A ideia é garantir que as pessoas que precisam desse apoio recebam a assistência financeira que merecem.

Os critérios

Para solicitar o benefício, existem alguns requisitos. É preciso apresentar laudos médicos, atestados e exames que confirmem a incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Além disso, é necessário ter contribuído com o INSS por pelo menos 12 meses e manter a qualidade de segurado quando a incapacidade se iniciar. Com toda essa documentação, a pessoa pode pedir o auxílio.

Se a incapacidade for temporária, a pessoa pode receber o que antes se chamava de auxílio-doença. Em casos mais graves, há a possibilidade de se aposentar por incapacidade permanente. O processo é conduzido pelo próprio INSS. Para quem não contribui com a previdência, existe o Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC). Este também requer a comprovação de deficiência e uma situação de vulnerabilidade econômica, ajudando a garantir o mínimo para a sobrevivência.

Os dados mostram que o alcoolismo afeta uma parte significativa da população. Uma pesquisa recente chamada Covitel 2023 mostrou que 22,1% dos adultos consomem álcool de forma abusiva, especialmente jovens entre 18 a 24 anos. Isso evidencia como o alcoolismo pode dificultar a realização de atividades profissionais e como as regras da Previdência Social buscam proteger esses indivíduos.

Diante do aumento do consumo de álcool no Brasil, é cada vez mais importante que as políticas públicas estejam atentas e ajudem essas pessoas. Reconhecer o alcoolismo como uma doença é um passo vital para promover a inclusão social. Ao disponibilizar esses benefícios, o INSS não apenas oferece suporte financeiro, mas também contribui para a saúde mental e física dessas pessoas.