Horário do Globo Rural neste domingo (13/07)

Neste domingo, dia 13, o programa “Globo Rural” será exibido na TV Globo, trazendo informações sobre o campo e o agronegócio. A atração, apresentada por Nélson Araújo e Helen Martins, começará às 8h30, logo após o “Auto Esporte”.

O “Globo Rural” se destaca por suas reportagens especiais, que abordam temas importantes para a vida rural. Entre os tópicos que serão discutidos estão a criação de animais, o andamento das safras e as cotações do mercado agrícola. Essas informações são relevantes para agricultores, pecuaristas e todos aqueles que se interessam pela produção rural e pelas novidades do setor.

O programa vai ao ar até às 10h05 e está disponível também na plataforma Globoplay, proporcionando a possibilidade de assistir ao conteúdo quando for mais conveniente.

A produção do “Globo Rural” busca trazer temas que foram destaques durante a semana, oferecendo um panorama completo da situação do agronegócio no Brasil. Com esse formato, o programa se torna uma importante fonte de informação não apenas para quem vive no campo, mas também para o público urbano que deseja entender mais sobre a produção de alimentos e os desafios enfrentados pelos produtores.