Avião volta devido a passageira que leu “descanse em paz”

Um encontro inesperado em pleno voo gerou muita confusão e um retorno emergencial. Aconteceu com um voo que partiu de San Juan, em Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos. Uma passageira, ao olhar para o celular do homem ao lado, se deparou com a mensagem “descanse em paz”. Imediatamente, entrou em pânico e alertou a tripulação, temendo que se tratasse de uma ameaça terrorista.

Esse episódio, que ocorreu no dia 3 de julho, revelou como uma simples interpretação pode levar a um mal-entendido grave, especialmente em um contexto tão sensível como o de um avião. As autoridades agiram rapidamente, mostrando que mesmo pequenos detalhes merecem atenção.

O alarme falso a bordo

Durante o voo, a passageira viu a mensagem no celular do homem ao seu lado e, devido à frase que leu, interpretou mal a situação. Para ela, aquilo soava como um plano de ataque ao avião. Sem pensar duas vezes, seguiu os protocolos de segurança e informou os comissários de bordo sobre sua suspeita.

Diante da possível emergência, o piloto resolveu retornar ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, para investigar o ocorrido de forma adequada.

Investigação revela a verdade

Assim que o avião pousou, agentes do Negociado de Explosivos e Segurança Pública de Porto Rico começaram a averiguar o que estava acontecendo. E logo descobriram que tudo não passava de um grande mal-entendido.

Conversando com o passageiro, entenderam a verdadeira história por trás da mensagem. O homem estava, na realidade, de luto por um parente que faleceu um dia antes. Ele estava a caminho do funeral, e a mensagem que a passageira viu era uma troca de condolências com a família.

Depois de esclarecer a situação, o voo pôde finalmente seguir sua rota. Essa história serve como um lembrete de que, muitas vezes, as aparências podem confundir. É sempre bom lembrar que um olhar mais atento pode revelar uma realidade completamente diferente.