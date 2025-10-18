Notícias

Homem simula cegueira por 50 anos para receber aposentadoria

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Homem finge cegueira por 53 anos, receber uma bolada em aposentadoria por invalidez e é desmascarado após investigação policial
Homem finge cegueira por 53 anos, receber uma bolada em aposentadoria por invalidez e é desmascarado após investigação policial

Um caso curioso e um tanto surpreendente aconteceu na Itália. Um homem de 70 anos, residente na cidade de Vicenza, está sendo acusado de fingir cegueira total durante 53 anos para conseguir aposentadoria por invalidez. Ele acumulou ilegalmente mais de € 1 milhão em pagamentos sociais ao longo de todo esse tempo.

A mágica por trás dessa farsa começou a desmoronar quando a polícia financeira de Vicenza começou a cruzar dados que levantaram suspeitas sobre ele. Para investigar, os agentes decidiram acompanhá-lo. E o que descobriram foi impressionante: o homem estava realizando atividades que não combinavam nada com sua suposta condição.

Investigação e flagrante em vídeo

Após uma vigilância de mais de dois meses, os policiais filmaram o homem realizando jardinagem com ferramentas perigosas, caminhando tranquilamente pela cidade, fazendo compras e até examinando produtos antes de comprá-los. O mais curioso é que ele também foi flagrado pagando em dinheiro, sem qualquer tipo de auxílio, e interagindo de maneira normal com tudo ao seu redor. Essas evidências foram cruciais para desmantelar sua fraude e embasar a denúncia.

Consequências legais e financeiras

O Ministério Público de Vicenza não perdeu tempo e indiciou o homem por fraude contra o Estado. Com base nas provas reunidas, todas as suas aposentadorias e benefícios sociais foram imediatamente suspensos. A investigação ainda trouxe à tona uma auditoria fiscal, que avaliou mais de € 200 mil em receitas ilícitas nos últimos cinco anos — o período em que essa cobrança ainda era legalmente aceitável. Esse episódio levantou discussões sobre a eficácia dos métodos de verificação dos benefícios por invalidez na Itália.

Não é todo dia que nos deparamos com histórias assim, que misturam audácia e um pouco de falta de cuidado. Uma situação que traz à tona a importância de acompanhamento rigoroso em benefícios sociais.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Na menor cidade do Brasil, Serra da Saudade, 60 votos definem o futuro, o Wi-Fi gratuito conecta todos e a segurança é o maior orgulho dos moradores.

Eleições com 60 votos e Wi-Fi grátis na menor cidade do Brasil

1 hora atrás
Aprenda cinco passos essenciais para começar na confeitaria em 2025 e transformar receitas simples em um negócio lucrativo mesmo sem experiência

Como iniciar um negócio de confeitaria em 2025 e conquistar clientes

5 horas atrás
O menino superdotado cearense que, aos 12 anos, foi reconhecido como um dos 100 jovens prodígios do mundo

Menino cearense de 12 anos é um dos 100 jovens prodígios do mundo

6 horas atrás
Falha no app do Bank of Ireland permitiu saques acima do saldo, causou filas em caixas e mobilizou a polícia. Entenda o caso.

Falha em app bancário libera saques acima do saldo e causa confusão

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo