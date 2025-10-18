Homem simula cegueira por 50 anos para receber aposentadoria

Um caso curioso e um tanto surpreendente aconteceu na Itália. Um homem de 70 anos, residente na cidade de Vicenza, está sendo acusado de fingir cegueira total durante 53 anos para conseguir aposentadoria por invalidez. Ele acumulou ilegalmente mais de € 1 milhão em pagamentos sociais ao longo de todo esse tempo.

A mágica por trás dessa farsa começou a desmoronar quando a polícia financeira de Vicenza começou a cruzar dados que levantaram suspeitas sobre ele. Para investigar, os agentes decidiram acompanhá-lo. E o que descobriram foi impressionante: o homem estava realizando atividades que não combinavam nada com sua suposta condição.

Investigação e flagrante em vídeo

Após uma vigilância de mais de dois meses, os policiais filmaram o homem realizando jardinagem com ferramentas perigosas, caminhando tranquilamente pela cidade, fazendo compras e até examinando produtos antes de comprá-los. O mais curioso é que ele também foi flagrado pagando em dinheiro, sem qualquer tipo de auxílio, e interagindo de maneira normal com tudo ao seu redor. Essas evidências foram cruciais para desmantelar sua fraude e embasar a denúncia.

Consequências legais e financeiras

O Ministério Público de Vicenza não perdeu tempo e indiciou o homem por fraude contra o Estado. Com base nas provas reunidas, todas as suas aposentadorias e benefícios sociais foram imediatamente suspensos. A investigação ainda trouxe à tona uma auditoria fiscal, que avaliou mais de € 200 mil em receitas ilícitas nos últimos cinco anos — o período em que essa cobrança ainda era legalmente aceitável. Esse episódio levantou discussões sobre a eficácia dos métodos de verificação dos benefícios por invalidez na Itália.

Não é todo dia que nos deparamos com histórias assim, que misturam audácia e um pouco de falta de cuidado. Uma situação que traz à tona a importância de acompanhamento rigoroso em benefícios sociais.