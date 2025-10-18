Manuela Dias comenta final polêmico de Vale Tudo

Neste sábado, 18 de outubro, a autora Manuela Dias utilizou sua conta no Instagram para falar sobre o desfecho da novela “Vale Tudo”, que foi ao ar na sexta-feira, 17 de outubro. Segundo a autora, o último capítulo foi finalizado apenas algumas horas antes da transmissão, e ela destacou que houve um grande esforço para manter o final em sigilo.

Manuela afirmou: “A diva é imortal. Escrevi este final há dois meses. Uma operação primorosa e que conseguiu driblar o vazamento. Terminamos o capítulo ontem, 19h, para entregar a surpresa.” Esta nova versão trouxe uma reviravolta para a vilã Odete Roitman, que, ao contrário da trama original de 1988, não morre. No novo desfecho, ela sobrevive ao tiro disparado por Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, e conta com a ajuda de Freitas, personagem de Luis Lobianco, para encenar sua própria morte. Após uma cirurgia secreta, Odete deixa o Brasil em um helicóptero, encerrando sua participação com a frase “Au revoir, Brasil”.

A reviravolta causou uma série de reações nas redes sociais, com muitos telespectadores expressando descontentamento. Comentários como “O pior plot twist de todos os tempos, para o pior final de novela de todos os tempos” e “Manuela Dias, por favor, nunca mais volte a escrever novelas” foram comuns entre os usuários.

Apesar das críticas, o último capítulo de “Vale Tudo” obteve bom desempenho na audiência. Segundo dados do Kantar Ibope Media, a novela atingiu uma média de 29,9 pontos e picos de 30,7 na Grande São Paulo, exibida entre 21h31 e 22h50. Desde sua estreia, a trama se destacou como uma das mais comentadas de 2025.

Durante seus sete meses no ar, com um total de 173 capítulos, o remake revisitou o clássico de Gilberto Braga e outros autores, celebrando os 60 anos da emissora. Mesmo com flutuações na audiência, a novela registrou uma média geral de 23,4 pontos, superando apenas “Um Lugar ao Sol” e “Mania de Você” entre as produções de maior visibilidade na faixa das nove.

O capítulo 163, considerado o auge da trama, alcançou 31,2 pontos, sendo o melhor resultado da produção. Embora a audiência tenha diminuído na última semana, a emissora destaca o forte engajamento digital e o sucesso comercial de “Vale Tudo”, que quebrou recordes de merchandising e gerou ampla repercussão online.