Homem ganha R$ 14 milhões ao simular riqueza no TikTok

Com apenas 26 anos, Guilherme Raya é um exemplo do novo empreendedor brasileiro. Ele comanda uma corretora de criptomoedas que movimenta mais de R$ 20 milhões por dia, anda de Porsche e acumula 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Porém, o que muitos veem como um conto de fadas financeiro começou de forma bem diferente: Guilherme começou a se apresentar como rico no TikTok, fazendo uma sátira dos famosos “coaches” da internet.

A trajetória do Guilherme é uma verdadeira aula sobre o potencial da economia digital. Ele começou vendendo máscaras durante a pandemia, deu um salto ao criar humor nas redes sociais e agora está no vibrante e desafiador mercado de cripto. Vamos explorar mais sobre essa jornada e as estratégias que o levaram ao sucesso.

A virada de chave: da loja de bairro à visão na pandemia

Guilherme deu os primeiros passos no mundo dos negócios vendendo produtos na loja de cama, mesa e banho dos avós, localizada no Grajaú, em São Paulo. Com muito trabalho e dedicação, ele fez o primeiro milhão. A grande virada, no entanto, aconteceu com a chegada da pandemia de COVID-19.

Ele conta que, ao perceber a situação, começou a pesquisar sobre pandemias e notou que, historicamente, quem se saía melhor era quem tinha estoque. Assim, decidiu investir todo o caixa da loja em produtos antes que os fornecedores fechassem. Quando a pandemia parou o país, a loja da família se destacou como uma das poucas com produtos à venda, o que fez o faturamento quadruplicar, especialmente com a venda de máscaras. Nesse momento, Guilherme alcançou seu primeiro milhão.

A ideia genial: “fingir ser rico” para viralizar

Após essa fase, Guilherme se lançou no mercado de criptomoedas, aproveitando o crescente interesse por moedas como Bitcoin e Ethereum. Mas o que realmente o fez brilhar foi uma ideia criativa e cheia de humor, que surgiu em 2022.

Ele percebeu que muitos influenciadores estavam fazendo podcasts com conselhos financeiros duvidosos. Então, decidiu fazer uma paródia sobre isso. Começou a postar vídeos no TikTok em que imitava os trejeitos e os conselhos absurdos dos “coaches”. O personagem “milionário do podcast” rapidamente se tornou um fenômeno viral. A ironia no conteúdo foi tão bem vista que muitos não conseguiam separar a sátira da realidade.

A estratégia do “Copia, Melhora e Repete”

Para Guilherme, o segredo do crescimento na internet é mais simples do que parece. “A tática é usar uma referência de sucesso. Você copia, melhora, adapta para a cultura brasileira e faz isso em larga escala durante um bom tempo. Uma hora, o resultado aparece”, compartilha.

Ele aplicou essa estratégia ao perceber que seu personagem de milionário atraía um público enorme. No início, ele utilizava cenários e carros de amigos, priorizando o crescimento da audiência em vez de se preocupar com ostentações. Para ele, o mais importante era ter dinheiro na conta.

Do personagem à realidade: a criação da corretora

Com milhões de seguidores, a próxima etapa foi transformar essa atenção em um negócio verdadeiro. Guilherme e seus sócios decidiram criar soluções para o mercado cripto, que ele vê como o “próximo grande movimento”, assim como a bolsa de valores foi para os influenciadores financeiros do passado.

Hoje, Guilherme é o CEO da Brasil Bitcoin, uma corretora que movimenta mais de R$ 3 bilhões por ano, atuando como uma plataforma de inovações para o mercado cripto. Ele acredita que esse setor ainda está se moldando e oferece muitas oportunidades para crescer.

Lições de um milionário (de verdade)

Durante sua jornada, Guilherme aprendeu lições valiosas:

Networking é tudo: “Quanto mais pessoas você conhece, mais oportunidades aparecem. Eu trabalharia de graça para alguém que eu admirasse, só para aprender com as oportunidades que surgem.”

Não empreste dinheiro: “Se alguém não te paga, a culpa é sua por ter emprestado. Se quer ajudar, dê o dinheiro sem esperar nada em troca.”

Diversifique os investimentos: “Um dos meus maiores arrependimentos foi deixar todo o meu dinheiro em um único lugar. Confie em si mesmo para cuidar do seu dinheiro.”

Foque em um nicho lucrativo: “Muitas pessoas fazem humor para viralizar, mas não sabem como monetizar. É melhor escolher um nicho que renda dinheiro e se firmar nele.”

A trajetória de Guilherme mostra como a mistura de criatividade, visão de mercado e o domínio das redes sociais pode abrir portas no mundo dos negócios. É um reflexo da nova era do empreendedorismo no Brasil.