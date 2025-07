“Paulo, o apóstolo” enfrenta dificuldades em SP, mas mantém vice-liderança

A nova série bíblica “Paulo, o Apóstolo”, protagonizada por Murilo Cézar, tem apresentado dificuldades em conquistar o público de São Paulo. O primeiro episódio já indicava um engajamento fraco e o segundo episódio registrou uma queda na audiência, apesar de a produção ter garantido à Record TV a vice-liderança na Grande São Paulo.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a série marcou 5,8 pontos de audiência, superando os 3,3 pontos do SBT no mesmo horário. No entanto, a Globo continua a liderar com seus programas, como o “Jornal Nacional” e a novela “Vale Tudo”, que oscilam entre 24 e 25 pontos.

Para contextualizar, um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na capital paulista. Esses dados são relevantes para o mercado publicitário, que analisa o desempenho das produções de televisão aberta.

Apesar da resposta morna do público, “Paulo, o Apóstolo” continuará sendo exibida até meados de setembro. Após essa fase, a Record vai investir novamente em produções turcas, começando com a novela “Mãe”, que tem um bom histórico de audiência no exterior. Em seguida, será a vez da nova produção “Iludida (Sadakatsiz)”, que também foi bem recebida em diferentes países. Somente após essas duas novelas turcas, a emissora planeja retomar suas produções bíblicas.

Em relação ao futuro da dramaturgia religiosa da Record, a emissora segue com planos de novas produções em parceria com a Seriella. Entre as novelas em desenvolvimento estão “Amor em Ruínas”, escrita por Cristiane Cardoso, um spin-off de “Paulo, o Apóstolo” chamado “O Senhor e a Serva”, com Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari, e “A Vida de Jó”, que contará com Guilherme Berenguer, Juliana Didone e Enzo Krieger no elenco. Além disso, está prevista uma superprodução baseada na obra clássica “Ben-Hur”, que terá Floriano Peixoto no elenco.