Homem desenvolve doença rara ao substituir sal na dieta com dica do ChatGPT

Um homem de 60 anos passou por uma experiência preocupante após aderir a uma dieta sem sal, seguindo dicas que obteve do ChatGPT. Após três meses consumindo brometo de sódio, ele foi internado com sintomas graves de bromismo, uma intoxicação que trouxe à tona questões importantes sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial para orientações de saúde.

Sintomas graves alertam para intoxicação

Os médicos constataram que o paciente estava sofrendo de confusão mental, alucinações e até uma certa paranoia, acreditando que um vizinho estava tentando envenená-lo. Outros sintomas, como letargia e insônia, também foram observados, além de acne facial e sede excessiva, que são característicos do bromismo.

Durante a internação, ele ficou tão angustiado que tentou fugir do hospital. Foi necessário aplicar um tratamento específico para a psicose que ele desenvolveu devido à intoxicação.

Como a dieta sem sal levou à intoxicação?

O problema começou quando o homem decidiu eliminar o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, de sua alimentação. Buscando alternativas mais saudáveis, ele recorreu ao ChatGPT e, entre as sugestões, encontrou o brometo de sódio. Sem consultar um médico, ele passou a consumi-lo diariamente.

Pesquisadores da Universidade de Washington alertaram que, embora a inteligência artificial possa ser uma ferramenta útil para comunicar informações científicas, existe o risco de ela fornecer dados descontextualizados. É extremamente improvável que um médico recomendasse o brometo de sódio como substituto seguro para o sal.

Riscos do uso de IA em orientações de saúde

Os perigos gerados pela utilização de inteligência artificial em orientações de saúde são sérios. Especialistas comentam que informações imprecisas podem levar a doenças que poderiam ser prevenidas. Mesmo que não seja possível verificar as conversas exatas entre o homem e o ChatGPT, a linha do tempo sugere que ele usou uma versão recente da ferramenta.

A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, informou que as atualizações recentes trouxeram melhorias significativas, incluindo alertas sobre riscos em orientações relacionadas à saúde. Contudo, a interpretação errônea das recomendações por parte dos pacientes ainda é uma preocupação.

Alerta para profissionais de saúde

Com o aumento do uso de inteligência artificial, é fundamental que médicos e nutricionistas fiquem atentos às informações que seus pacientes consomem online. O caso desse homem demonstra como uma mudança na dieta, mesmo que pareça simples, pode ser extremamente perigosa se não guiada por um profissional capacitado.

Esse episódio também destaca que trocar um alimento por outro sem supervisão médica pode ter consequências sérias para a saúde e o sistema nervoso. Portanto, é essencial consultar especialistas antes de implementar mudanças radicais na alimentação.