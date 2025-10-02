Homem de 21 anos ganha milhões na loteria e volta ao trabalho

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente, não é? Mas, para Michael Carroll, um jovem britânico que levou para casa cerca de R$ 71 milhões em 2002, essa história teve um desfecho bem diferente do que se imagina. O que começou como um sonho se transformou rapidamente em uma montanha-russa de excessos, polêmicas e arrependimentos. No fim das contas, Carroll acabou voltando a ser coletor de lixo — o mesmo trabalho que tinha antes de ficar rico.

O “rei dos chavs” que não sabia aproveitar a vida

Com apenas 19 anos, Carroll trabalhava como coletor de lixo quando acertou os números da loteria. Logo, ele ganhou o título de “Lotto Lout” ou o “rei dos chavs”, um apelido que a imprensa britânica deu em referência ao seu estilo de vida extravagante e controverso.

Ao invés de investir o dinheiro com prudência, ele espalhou sua fortuna. Deu £ 1 milhão para sua mãe, irmã e tia, e ainda investiu na equipe de futebol escocesa Rangers. Ele comprou uma mansão avaliada em £ 325 mil, colecionou carros importados de luxo e ainda se encheu de ouro e joias.

Mas o que realmente chamou a atenção foi como ele gastava o dinheiro. Carroll admitiu que chegava a dispor de £ 50 mil em uma única noite em festas, onde rolavam "orgias em estilo romano", com muitas drogas, bebidas e mulheres nuas circulando com cocaína em bandejas de prata.

Escândalos e problemas de segurança

Os excessos de Carroll não pararam nas festas. Ele se envolveu em várias brigas e até foi condenado a fazer trabalhos comunitários. Em 2006, passou nove meses preso por conduta violenta. Sua riqueza atraiu também muitos problemas, como ameaças de criminosos. Em um momento tenso, chegou a desembolsar £ 130 mil em resgate depois de ver seus cães assassinados por chantagistas. Apesar de tudo isso, Carroll dizia que estava vivendo a vida ao máximo e pouco se importava com as consequências.

O retorno à vida simples

O tempo, no entanto, não esteve ao seu lado. Em menos de uma década, Carroll havia gasto praticamente todo o prêmio. Em 2010, sem dinheiro e sem perspectivas, decidiu voltar para o mesmo emprego de coletor de lixo. Mais tarde, ele também trabalhou como entregador de carvão. Mesmo assim, em entrevistas, ele afirmou que não se arrependia:

“Foram os melhores dez anos da minha vida por apenas uma libra. Eu não voltaria atrás.”

A lição de um bilhete premiado

A história de Michael Carroll é um lembrete sobre os desafios que podem vir com uma fortuna repentina. Enquanto muitos veem a loteria como uma chance de mudar de vida, para ele, foi uma década de fama e ostentação, mas também de queda. Hoje, seu nome é lembrado como um dos casos mais emblemáticos de como a riqueza pode desaparecer tão rápido quanto aparece.