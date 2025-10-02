Notícias

Homem de 21 anos ganha milhões na loteria e volta ao trabalho

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Montagem realista mostrando Michael Carroll, o ex-lixeiro britânico que ganhou £10 milhões na loteria, de um lado esbanjando dinheiro com luxo e extravagâncias, e do outro pedindo emprego de volta após perder toda a fortuna.
71 milhões não foi o suficiente para ele: homem de 21 anos ganha dezenas de milhões na loteria e volta para antigo emprego pouco tempo depois

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente, não é? Mas, para Michael Carroll, um jovem britânico que levou para casa cerca de R$ 71 milhões em 2002, essa história teve um desfecho bem diferente do que se imagina. O que começou como um sonho se transformou rapidamente em uma montanha-russa de excessos, polêmicas e arrependimentos. No fim das contas, Carroll acabou voltando a ser coletor de lixo — o mesmo trabalho que tinha antes de ficar rico.

O “rei dos chavs” que não sabia aproveitar a vida

Com apenas 19 anos, Carroll trabalhava como coletor de lixo quando acertou os números da loteria. Logo, ele ganhou o título de “Lotto Lout” ou o “rei dos chavs”, um apelido que a imprensa britânica deu em referência ao seu estilo de vida extravagante e controverso.

Ao invés de investir o dinheiro com prudência, ele espalhou sua fortuna. Deu £ 1 milhão para sua mãe, irmã e tia, e ainda investiu na equipe de futebol escocesa Rangers. Ele comprou uma mansão avaliada em £ 325 mil, colecionou carros importados de luxo e ainda se encheu de ouro e joias.

Mas o que realmente chamou a atenção foi como ele gastava o dinheiro. Carroll admitiu que chegava a dispor de £ 50 mil em uma única noite em festas, onde rolavam "orgias em estilo romano", com muitas drogas, bebidas e mulheres nuas circulando com cocaína em bandejas de prata.

Escândalos e problemas de segurança

Os excessos de Carroll não pararam nas festas. Ele se envolveu em várias brigas e até foi condenado a fazer trabalhos comunitários. Em 2006, passou nove meses preso por conduta violenta. Sua riqueza atraiu também muitos problemas, como ameaças de criminosos. Em um momento tenso, chegou a desembolsar £ 130 mil em resgate depois de ver seus cães assassinados por chantagistas. Apesar de tudo isso, Carroll dizia que estava vivendo a vida ao máximo e pouco se importava com as consequências.

O retorno à vida simples

O tempo, no entanto, não esteve ao seu lado. Em menos de uma década, Carroll havia gasto praticamente todo o prêmio. Em 2010, sem dinheiro e sem perspectivas, decidiu voltar para o mesmo emprego de coletor de lixo. Mais tarde, ele também trabalhou como entregador de carvão. Mesmo assim, em entrevistas, ele afirmou que não se arrependia:

“Foram os melhores dez anos da minha vida por apenas uma libra. Eu não voltaria atrás.”

A lição de um bilhete premiado

A história de Michael Carroll é um lembrete sobre os desafios que podem vir com uma fortuna repentina. Enquanto muitos veem a loteria como uma chance de mudar de vida, para ele, foi uma década de fama e ostentação, mas também de queda. Hoje, seu nome é lembrado como um dos casos mais emblemáticos de como a riqueza pode desaparecer tão rápido quanto aparece.

Quando você pensa em ganhar 70 milhões de reais, o que vem à mente? Investir ou gastar como Michael Carroll?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Montagem realista mostrando Michael Carroll, o ex-lixeiro britânico que ganhou £10 milhões na loteria, de um lado esbanjando dinheiro com luxo e extravagâncias, e do outro pedindo emprego de volta após perder toda a fortuna.

Homem de 21 anos ganha fortuna na loteria e volta ao trabalho

2 horas atrás
Aposentadoria na Espanha enfrenta desafios: governo quer convencer idosos a trabalhar mais para garantir a previdência e preservar o sistema

Espanha busca persuadir população a trabalhar após os 67 anos

3 horas atrás
A Geração Z enfrenta juvenilismo, tipo de discriminação que desvaloriza jovens no trabalho. Descubra causas, dados e impactos na carreira e economia.

Geração Z enfrenta discriminação etária no mercado de trabalho

5 horas atrás
Aos 13 anos, Theo Correia soma 27 ouros em olimpíadas científicas estudando apenas 30 minutos por dia. Conheça sua rotina.

Menino de 13 anos conquista 27 ouros em olimpíadas científicas

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo