Notícias

Homem de 21 anos ganha fortuna na loteria e volta ao trabalho

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Montagem realista mostrando Michael Carroll, o ex-lixeiro britânico que ganhou £10 milhões na loteria, de um lado esbanjando dinheiro com luxo e extravagâncias, e do outro pedindo emprego de volta após perder toda a fortuna.
71 milhões não foi o suficiente para ele: homem de 21 anos ganha dezenas de milhões na loteria e volta para antigo emprego pouco tempo depois

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente, não é mesmo? Para Michael Carroll, um jovem britânico, esse sonho virou uma verdadeira montanha-russa. Em 2002, ele ganhou o equivalente a R$ 71 milhões e, em vez de conforto e segurança financeira, acabou enfrentando um turbilhão de excessos e arrependimentos que o levou de volta ao seu antigo emprego.

O “rei dos chavs” e os excessos

Carroll tinha apenas 19 anos e trabalhava como coletor de lixo quando acertou os números da sorte. Com um prêmio de £ 9,7 milhões (cerca de R$ 71 milhões), ele logo se tornou uma figura conhecida na mídia britânica, sendo chamado de “Lotto Lout” ou “rei dos chavs”, por seu estilo de vida polêmico e extravagante.

Ao invés de cuidar do dinheiro, Carroll espalhou generosamente a fortuna. Ele deu £ 1 milhão para sua mãe, irmã e tia, e ainda investiu £ 1 milhão no clube de futebol escocês Rangers. Comprou uma mansão de £ 325 mil, vários carros esportivos de luxo e não poupou na compra de ouro e joias.

Mas, o que realmente chamou a atenção foi a forma como ele gastava. Carroll admitiu que chegava a gastar £ 50 mil em uma única noite em festas, regadas a drogas e bebidas, organizando eventos que chamava de “orgias em estilo romano”.

Uma vida marcada por escândalos

Os excessos não se restringiram apenas a festas. Carroll enfrentou problemas sérios, como processos por comportamento violento e acabou sendo condenado a trabalhos comunitários. Em 2006, ele ficou nove meses preso devido a brigas.

Além disso, a sua riqueza o tornou alvo de criminosos. Em um determinado momento, precisou pagar £ 130 mil em resgate depois de receber ameaças e ter seus cães brutalmente assassinados. Apesar de tudo isso, ele seguia afirmando que vivia intensamente e pouco se importava com as consequências.

Volta à realidade

O tempo, entretanto, não foi amigo de Carroll. Em apenas oito anos, ele havia praticamente dilapidado todo o seu prêmio. Em 2010, sem dinheiro, pediu para voltar ao mesmo emprego de coletor de lixo que tinha antes de ficar rico.

Depois disso, ele até trabalhou como entregador de carvão. Em entrevistas, Carroll não demonstra arrependimento:

“Foram os melhores dez anos da minha vida por apenas uma libra. Eu não voltaria atrás.”

A lição de um prêmio milionário

A trajetória de Michael Carroll serve como um alerta sobre os perigos de uma fortuna repentina. Para muitos, ganhar na loteria poderia ser a chance de mudar de vida, mas para ele, se transformou em uma década de fama, ostentação e, por fim, queda.

Atualmente, Carroll é lembrado como um dos exemplos mais emblemáticos de como a riqueza mal administrada pode desaparecer tão rapidamente.

Imagina receber 70 milhões de reais na sua conta agora? Seria a hora de investir ou de torrar tudo, como fez Michael Carroll?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Montagem realista mostrando Michael Carroll, o ex-lixeiro britânico que ganhou £10 milhões na loteria, de um lado esbanjando dinheiro com luxo e extravagâncias, e do outro pedindo emprego de volta após perder toda a fortuna.

Homem de 21 anos ganha milhões na loteria e volta ao trabalho

2 horas atrás
Aposentadoria na Espanha enfrenta desafios: governo quer convencer idosos a trabalhar mais para garantir a previdência e preservar o sistema

Espanha busca persuadir população a trabalhar após os 67 anos

3 horas atrás
A Geração Z enfrenta juvenilismo, tipo de discriminação que desvaloriza jovens no trabalho. Descubra causas, dados e impactos na carreira e economia.

Geração Z enfrenta discriminação etária no mercado de trabalho

5 horas atrás
Aos 13 anos, Theo Correia soma 27 ouros em olimpíadas científicas estudando apenas 30 minutos por dia. Conheça sua rotina.

Menino de 13 anos conquista 27 ouros em olimpíadas científicas

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo