Homem de 21 anos ganha fortuna na loteria e volta ao trabalho

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente, não é mesmo? Para Michael Carroll, um jovem britânico, esse sonho virou uma verdadeira montanha-russa. Em 2002, ele ganhou o equivalente a R$ 71 milhões e, em vez de conforto e segurança financeira, acabou enfrentando um turbilhão de excessos e arrependimentos que o levou de volta ao seu antigo emprego.

O “rei dos chavs” e os excessos

Carroll tinha apenas 19 anos e trabalhava como coletor de lixo quando acertou os números da sorte. Com um prêmio de £ 9,7 milhões (cerca de R$ 71 milhões), ele logo se tornou uma figura conhecida na mídia britânica, sendo chamado de “Lotto Lout” ou “rei dos chavs”, por seu estilo de vida polêmico e extravagante.

Ao invés de cuidar do dinheiro, Carroll espalhou generosamente a fortuna. Ele deu £ 1 milhão para sua mãe, irmã e tia, e ainda investiu £ 1 milhão no clube de futebol escocês Rangers. Comprou uma mansão de £ 325 mil, vários carros esportivos de luxo e não poupou na compra de ouro e joias.

Mas, o que realmente chamou a atenção foi a forma como ele gastava. Carroll admitiu que chegava a gastar £ 50 mil em uma única noite em festas, regadas a drogas e bebidas, organizando eventos que chamava de “orgias em estilo romano”.

Uma vida marcada por escândalos

Os excessos não se restringiram apenas a festas. Carroll enfrentou problemas sérios, como processos por comportamento violento e acabou sendo condenado a trabalhos comunitários. Em 2006, ele ficou nove meses preso devido a brigas.

Além disso, a sua riqueza o tornou alvo de criminosos. Em um determinado momento, precisou pagar £ 130 mil em resgate depois de receber ameaças e ter seus cães brutalmente assassinados. Apesar de tudo isso, ele seguia afirmando que vivia intensamente e pouco se importava com as consequências.

Volta à realidade

O tempo, entretanto, não foi amigo de Carroll. Em apenas oito anos, ele havia praticamente dilapidado todo o seu prêmio. Em 2010, sem dinheiro, pediu para voltar ao mesmo emprego de coletor de lixo que tinha antes de ficar rico.

Depois disso, ele até trabalhou como entregador de carvão. Em entrevistas, Carroll não demonstra arrependimento:

“Foram os melhores dez anos da minha vida por apenas uma libra. Eu não voltaria atrás.”

A lição de um prêmio milionário

A trajetória de Michael Carroll serve como um alerta sobre os perigos de uma fortuna repentina. Para muitos, ganhar na loteria poderia ser a chance de mudar de vida, mas para ele, se transformou em uma década de fama, ostentação e, por fim, queda.

Atualmente, Carroll é lembrado como um dos exemplos mais emblemáticos de como a riqueza mal administrada pode desaparecer tão rapidamente.

Imagina receber 70 milhões de reais na sua conta agora? Seria a hora de investir ou de torrar tudo, como fez Michael Carroll?