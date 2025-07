Homem compra rua inteira do governo por engano

Jason Fauntleroy, em 2021, decidiu participar de um leilão promovido pelo escritório do xerife do condado de Butler. Por US$ 5 mil, ele adquiriu um lote, mas o que ele não esperava era que se tornaria o dono de uma rua inteira!

Localizada em Trenton, Ohio, essa propriedade incluía a Bloomfield Court, uma rua privada que abriga cinco residências. Recentemente, Fauntleroy se viu em uma batalha judicial com a prefeitura da cidade. Em 2024, a administração municipal começou um processo de desapropriação, com a intenção de transformar a Bloomfield Court em uma via pública.

A justificativa da prefeitura é que isso facilitaria o acesso e a manutenção da rua. Porém, um ponto de discordância entre Fauntleroy e a prefeitura é o valor oferecido para a desapropriação. Ele considera esse montante injusto, já que se baseia somente no preço do lote original, sem contar o valor da rua completa.

Implicações da desapropriação

Em Ohio, a lei exige que, em casos de desapropriação, o proprietário receba uma “compensação justa”, que significa que ele deve ser pago o valor de mercado da propriedade. Fauntleroy argumenta que, para que a compensação seja realmente justa, é fundamental considerar o valor total da Bloomfield Court. No entanto, a proposta da prefeitura se limita ao valor do terreno sozinho. Fauntleroy espera que a avaliação leve em conta a extensão total de sua propriedade.

Futuro incerto para Fauntleroy

Enquanto o processo de desapropriação não chega a um fim, Jason Fauntleroy ainda é o legítimo dono da Bloomfield Court e aguarda por uma decisão que considere uma compensação justa. Por outro lado, a cidade de Trenton continua pressionando para adquirir a rua e regularizá-la como uma via pública. Os próximos passos serão decisivos para o desfecho dessa história, que traz à tona as complexidades entre a propriedade privada e os interesses do poder público.