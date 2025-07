Auxílio gás 2025: saiba quem pode receber o benefício

Atualmente, o preço do botijão de gás de cozinha varia bastante no Brasil. Em média, está entre R$ 100 e R$ 160, mas em algumas regiões, esse valor pode ser ainda maior. Para muitos, especialmente para as famílias com menos recursos, essa despesa acaba pesando no orçamento.

Para ajudar a mudar esse cenário, existe o Auxílio Gás, um programa que oferece uma mãozinha para quem precisa comprar gás. O benefício é pago a cada dois meses e, atualmente, está na faixa de aproximadamente R$ 108. Essa ajuda é especialmente importante para quem já recebe outros auxílios do governo.

É importante destacar que o Auxílio Gás é um direito de todos que estão cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) e fazem parte de programas sociais, como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como solicitar o Auxílio Gás?

Para quem quer saber como fazer parte do Auxílio Gás, a seleção das famílias é feita de forma automática pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Mas fique atento: é fundamental que os dados no CadÚnico estejam sempre atualizados, para garantir que você esteja dentro dos critérios de elegibilidade.

Além disso, vale lembrar que alguns grupos têm prioridade na hora de receber essa ajuda. Mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e idosos costumam ser priorizados nesse processo.

Próximas datas de pagamento do Auxílio Gás

O Auxílio Gás é disponibilizado bimestralmente e, como mencionado, a última parcela referente a julho foi paga há pouco. Portanto, fique ligado nas próximas datas de pagamento:

Agosto: 18 a 29 de agosto

Outubro: 20 a 31 de outubro

Dezembro: 10 a 23 de dezembro

Geralmente, o Auxílio Gás é pago junto com outros benefícios, como o Bolsa Família e o BPC. Isso significa que os repasses acontecem de forma escalonada, de acordo com o número final do NIS.

E não esqueça: esse benefício é depositado na Conta Poupança Social Digital, que pode ser acessada com o aplicativo Caixa Tem. Assim, fica mais fácil acompanhar e utilizar o dinheiro na hora de fazer a compra do botijão.