Helicóptero lança dinheiro durante voo e surpreende moradores

Darrell Thomas encontrou um jeito único e marcante de continuar ajudando sua comunidade mesmo depois de partir. Este empresário de Detroit, respeitado e admirado, pediu que parte de sua fortuna fosse doada de uma maneira simbólica: lançando dinheiro de um helicóptero.

Os filhos de Darrell, Darell e Jonte, realizaram a homenagem que ele requisitou. No cruzamento da Avenida Gratiot com a Rua Conner, em frente ao negócio criado por ele, o Show Room Shine Express, um helicóptero sobrevoou a área e soltou US$ 5 mil — cerca de R$ 27 mil — acompanhados de pétalas de rosa.

Essa surpresa capturou a atenção de quem passava e logo viralizou nas redes sociais. Muitos elogiaram a atitude da família, destacando a generosidade de Thomas e vendo na ação um lindo exemplo de despedida e carinho para com a comunidade.

A polícia foi informada previamente sobre a queda das pétalas, mas não tinha conhecimento de que também haveria dinheiro. Apesar da inesperada chuva de notas, tudo ocorreu de forma tranquila e sem confusões.

Darrell faleceu no dia 15 de junho, aos 58 anos. Ele era conhecido não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também pela sua paixão por automobilismo, sendo piloto licenciado pela National Hot Rod Association, que cuida das corridas de arrancada nos Estados Unidos. Sua devoção à pista era tão grande quanto seu amor em ajudar os outros.

A família descreveu Darrell como um homem generoso, sempre pronto a estender a mão. “Não há mais homens como ele”, afirmaram os filhos, ressaltando que o pai sempre fazia questão de cuidar de quem estava ao seu redor.

Com essa homenagem tão inusitada, os filhos cumpriram uma promessa: manter vivo o legado de solidariedade de alguém que, mesmo ausente, ainda encontrou uma forma de fazer a diferença na vida das pessoas. A despedida de Thomas ficou marcada como um momento cheio de emoção, surpresa e gratidão para os moradores de Detroit.