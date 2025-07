Cidade nordestina aposta em empreendedorismo e cresce acima da média

Campina Grande, no agreste da Paraíba, é um exemplo inspirador de mudança econômica no Nordeste brasileiro. De um passado marcado pela dependência do setor público, a cidade tomou decisões muito inteligentes: investiu em tecnologia, educação técnica e incentivo ao empreendedorismo, colhendo frutos visíveis até hoje. Agora, a economia da cidade segue em expansão constante, com resultados que superam a média nacional em diversos setores.

Em 2019, o PIB de Campina Grande alcançou R$ 9,51 bilhões, com um crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior, segundo o IBGE. Com uma economia robusta, fortemente impulsionada pelos setores de serviços e tecnologia, a cidade se posiciona como a segunda maior economia da Paraíba e um verdadeiro destaque no cenário nacional.

Economia de Campina Grande: evolução e estrutura

A economia de Campina Grande se sobressai na Paraíba e no Nordeste. Em 2021, o PIB per capita chegou a R$ 25.066, bem acima da média estadual de R$ 19.100 e da média regional de R$ 16.700. Isso mostra que a cidade não só está gerando riqueza, mas também distribuindo-a de forma mais equilibrada entre seus moradores.

A estrutura produtiva da cidade é dominada pelo setor de serviços, que corresponde a 75,9% da economia local. A indústria e a agropecuária representam, respectivamente, 23,7% e apenas 0,3%. É preciso destacar áreas como o Quadrilátero do Comércio e da Educação Superior, que não apenas estimulam o consumo, mas também ajudam na formação de uma mão de obra mais qualificada.

Esse perfil econômico reflete uma significativa mudança em relação ao modelo de desenvolvimento anterior, que dependia fortemente do setor público. Agora, Campina Grande é um exemplo de como investir em um ambiente que favorece tanto o investimento privado quanto a inovação.

Campina Grande e a tecnologia na formação profissional

A cidade é reconhecida nacionalmente como um polo tecnológico. O Polo Tecnológico de Bodocongó reúne universidades, centros de pesquisa e startups em crescimento. Instituições como a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) são fundamentais nesse ecossistema, oferecendo cursos em áreas como engenharia e ciência da computação.

Campina Grande conta com mais de 21 instituições de ensino superior, além de várias escolas técnicas, que a colocam como líder no ensino técnico no Nordeste. Essa sólida base educacional é vital para garantir mão de obra qualificada, essencial para atender o crescente número de empresas do setor tecnológico.

O Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (CITTA), criado no Polo, conecta startups a pesquisadores e investidores. A cidade já tem uma história de inovação: nos anos 60, a UFCG iniciou os primeiros cursos de computação. Em 2001, Campina foi até mesmo mencionada pela revista Newsweek como um dos nove centros inovadores do mundo, sendo o único na América Latina.

Empreendedorismo e expansão do ambiente de negócios

O empreendedorismo é um dos motores do crescimento recente da cidade. Nos últimos anos, iniciativas como o programa Empreender Paraíba têm proporcionado crédito e capacitação para pequenos negócios e startups, facilitando acesso a recursos que antes eram inviáveis.

Com um investimento de R$ 1,3 milhão nas últimas concessões, o programa beneficia micro e pequenos empreendedores que encontravam dificuldades nos canais tradicionais de financiamento. Esses recursos têm sido essenciais para fortalecer setores como comércio, serviços e a economia criativa.

Além de crédito facilitado, a cidade tem apostado na desburocratização e em incentivos fiscais para atrair novos investimentos. O apoio é complementar, com instituições como o SEBRAE oferecendo orientações estratégicas.

Os números na indústria são promissores. Segundo um periódico local, a Paraíba observou um crescimento médio anual de 12% em empresas e empregos no setor, com um aumento de 18% na massa salarial. Campina Grande é um dos principais motores desse crescimento.

Polo tecnológico e impacto econômico na região

O desenvolvimento econômico de Campina Grande se reflete além de seus limites. A cidade serve como um hub logístico e comercial, atendendo as regiões metropolitanas de João Pessoa, Recife e Natal, graças às BRs 104 e 230. Essa localização estratégica facilita a distribuição de produtos e serviços para outros centros urbanos do Nordeste.

No setor de tecnologia, cerca de 20% das receitas das empresas de software da cidade provêm desse segmento, com cerca de 76 empresas ativas gerando mais de R$ 25 milhões anualmente. Esses números mostram que o polo tecnológico em Campina Grande não é uma mera promessa, mas sim uma realidade visível e confiável.

A interação entre educação, tecnologia e empreendedorismo tem gerado um ciclo virtuoso, elevando a competitividade da cidade e atraindo talentos de diferentes lugares.

Campina Grande como exemplo para o futuro do Nordeste

A trajetória de Campina Grande revela como uma cidade do interior nordestino pode se desvincular da dependência estatal, apostando em soluções sustentáveis para o crescimento econômico.

Com investimentos em educação técnica, estímulo ao empreendedorismo e o fortalecimento de um polo tecnológico, a cidade se firmou como protagonista em sua região. Os dados sobre o PIB de Campina, sua capacidade de gerar renda e empregos, e seu papel como centro inovador confirmam que o caminho seguido trouxe resultados significativos.

Campina Grande é mais do que uma exceção no Nordeste — é a prova de que, com políticas públicas eficazes, educação de qualidade e incentivo à tecnologia, é possível transformar realidades e inspirar outras regiões do Brasil.