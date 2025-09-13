O que há na mesa dele? Descubra os detalhes.

As recentes declarações da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) reacenderam o debate sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em uma entrevista, Damares expressou sua preocupação, afirmando que ele pode não ter condições físicas para enfrentar uma pena em regime fechado.

Damares explicou que Bolsonaro segue uma rotina médica rigorosa, tomando medicamentos em horários exatos. “Ele tem uma caixa de remédios sobre a mesa. O intestino dele só funciona com a medicação na hora certa”, enfatizou. A idade do ex-presidente, que agora tem 70 anos, também foi mencionada como um fator que pode complicar ainda mais sua situação. “Quem vai lembrar dele no presídio? Uma pessoa mais velha como ele pode se distrair facilmente”, alertou a senadora.

Crises de saúde e dependência em casa

Desde 2021, Jair Bolsonaro tem lidado com problemas de saúde, como soluços persistentes e complicações intestinais que resultaram em internações. De acordo com Damares, uma crise respiratória nesse contexto poderia se tornar grave em um ambiente prisional. Ela também comentou sobre o papel da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é quem organiza a rotina do marido, cuidando da alimentação e dos cuidados médicos. “Ela fica em casa de manhã porque é quem faz a comida”, revelou.

Essas observações ressaltam a fragilidade física e emocional do ex-presidente, que atualmente está em casa sob medidas restritivas enquanto aguarda seu julgamento por suposta tentativa de golpe em 2022.

O silêncio simbólico de Michelle

Enquanto Damares abordava a saúde de Bolsonaro, Michelle optou por se manifestar de forma mais enigmática nas redes sociais. Em um de seus Stories, ela escreveu: “Há um Deus no céu que tudo vê, que ama a justiça e odeia a iniquidade”. Essa mensagem teve repercussão entre seus apoiadores, sendo vista como um sinal de fé em tempos de incerteza. Michelle tem assumido, cada vez mais, o papel de porta-voz emocional da família, enfatizando um discurso religioso em suas postagens.

Por outro lado, analistas acreditam que as palavras de Damares podem ser parte de uma estratégia política para sensibilizar a opinião pública e a Justiça antes do julgamento. Para esses críticos, pode ser apenas uma dramatização que busca desviar a atenção das acusações enfrentadas por Bolsonaro.

Repercussão e futuro incerto

O debate em torno da saúde, fé e política mostra como a situação de Bolsonaro continua a dividir o país. Para os aliados, trata-se de uma tentativa de preservar a dignidade do ex-presidente, enquanto a oposição vê isso como uma narrativa para amenizar as acusações.

O que está claro é que Bolsonaro, Michelle e aliados como Damares não pretendem deixar sua imagem desaparecer do cenário nacional. Entre a fragilidade de sua saúde e os jogos políticos, o ex-presidente permanece no centro das atenções.