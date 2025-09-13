Filha de 13 anos mata mãe com ajuda de comparsas

A tragédia que ocorreu em Colíder, no Mato Grosso, deixou o Brasil perplexo. Uma menina de apenas 13 anos é suspeita de ter tirado a vida de sua própria mãe, em um caso que rapidamente ganhou destaque nas notícias por causa de sua brutalidade e complexidade.

A vítima, Samara Aparecida da Conceição, de 34 anos, foi encontrada em casa com as mãos e pés amarrados com fios elétricos. A cena retratava a violência que acabou marcando os últimos momentos de sua vida, uma realidade aterrorizante para qualquer família.

As investigações indicaram que a jovem não agiu sozinha. Junto dela estavam outras três adolescentes, incluindo o namorado de 16 anos, que também participaram do crime. A participação do grupo levanta muitas questões sobre o que poderia ter motivado ações tão extremas.

Motivos Profundos e Questões Financeiras

De acordo com a polícia, a motivação para esse ato cruel estava ligada a problemas pessoais e financeiros. Depois do ocorrido, os jovens fugiram com cerca de R$ 5,8 mil que Samara tinha guardado em casa. Uma parte desse dinheiro acabou sendo recuperada, mas os conflitos familiares foram evidentes.

Samara não aprovava o relacionamento da filha e estava considerando transferir a guarda dela, o que poderia ter intensificado as brigas. Amigos da jovem revelaram que ela costumava fazer comentários perturbadores sobre seus planos, sinalizando que algo perigoso poderia acontecer.

Comportamento Frio e Influências Sombras

Câmeras de segurança mostraram os adolescentes deixando a casa de forma tranquila, até sorrindo. Essa frieza levantou suspeitas sobre a premeditação do crime. Em menos de dois dias, todos foram encontrados em uma área rural, aparentemente prontos para deixar a cidade.

Em seu depoimento, a menina confessou que o plano foi inspirado no caso de Suzane von Richthofen, trazendo à tona discussões sobre a influência de casos semelhantes na mente de jovens em situações delicadas. Com isso, a Polícia Civil solicitou a internação imediata dos envolvidos em uma instituição socioeducativa.

Esse episódio nos leva a refletir sobre o papel da família, da escola e da sociedade. É fundamental discutir como lidar com conflitos que podem levar a desfechos tão trágicos e inesperados.