Guia definitivo das melhores TV Boxes: comparativo de marcas

Entre tantas opções disponíveis no mercado, cada TV box tem características únicas que podem ser super importantes dependendo do seu estilo de uso.

Os modelos brasileiros, como o Aquário STV-2000 4K, são bastante populares por serem acessíveis e por permitirem a modernização de televisores mais antigos, incluindo aqueles que usam a tecnologia de tubo. Essa pode ser uma ótima oportunidade para reviver aparelhos que estavam guardados!

Fabricado aqui no Brasil, o Aquário STV-2000 funciona com o sistema Android Nougat, que se diferencia do Android TV tradicional. Isso significa que ele pode ter algumas limitações, como a instalação de aplicativos nativos do YouTube e da Netflix, que precisam ser baixados separadamente.

Apesar de ter um hardware com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento, esse dispositivo entrega uma resolução em 4K e ainda consegue rodar emuladores de games clássicos. Para quem curte um entretenimento variado, isso é uma boa pedida.

TV Box para TVs Antigas

Se a sua intenção é fazer a navegação em TVs mais antigas ser mais fluida e intuitiva, o Roku Express pode ser uma excelente escolha.

Ele vem com um sistema operacional próprio que garante rapidez e simplicidade, além de ter um catálogo enorme de aplicativos. Embora o modelo básico não suporte 4K e tenha um controle remoto mais simples, o Roku Express oferece um ótimo custo-benefício, custando menos de R$ 200 em junho de 2025.

Para quem busca uma qualidade de imagem superior, o Roku Express 4K é uma opção que se destaca, trazendo suporte para 4K, HDR e Wi-Fi Dual Band, tornando a experiência ainda mais completa para TVs modernas.

Dispositivos Compactos: Xiaomi e Amazon

Na linha dos dispositivos compactos, o Xiaomi Mi TV Stick e o Fire TV Stick da Amazon competem diretamente, ambos disponíveis em versões Full HD e 4K.

O Mi TV Stick roda o Android TV 9.0 e tem integração com o Google Assistente e Chromecast. O controle remoto é bem prático, com botões específicos para Netflix e Amazon Prime Video, que são super populares aqui no Brasil. Ele tem 8 GB de armazenamento, com opções de 1 ou 2 GB de RAM.

Por outro lado, o Fire TV Stick HD é uma boa opção para quem tem uma TV que não é 4K. Ele conta com uma interface super fácil de usar e comandos de voz via Alexa, além de suportar os principais aplicativos de streaming como Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, entre outros.

Se a sua TV for 4K, o Amazon Fire TV Stick 4K torna a experiência incrível, apoiando tecnologias como Dolby Atmos e HDR, levando o áudio e o vídeo a um novo nível.

Produção Nacional: Intelbras

A Intelbras Smart Box Izy Play é uma boa aposta no mercado nacional. Ela integra as principais plataformas de streaming e permite o controle de dispositivos inteligentes com o Google Home.

Esse modelo possui Android TV 11, processador quad-core, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. Ele é compatível com TVs antigas, o que é um diferencial, embora suporte apenas a resolução Full HD.

Outra opção da Intelbras é o Izy Play Stick, ideal para quem busca algo ainda mais compacto e também equipado com Android TV 11. O controle Bluetooth tem atalhos para YouTube, Netflix e Prime Video, permitindo uma navegação tranquila.

Experiência com Google TV e Apple TV 4K

No topo da linha da Xiaomi, o Mi Box S proporciona uma experiência diferenciada ao trabalhar com Google TV. Sua interface é otimizada para telas grandes e ele tem comando por voz.

Com 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento, esse dispositivo reproduz conteúdos em 4K com HDR, além de ter áudio Dolby Atmos. O controle remoto facilita o acesso a diversos aplicativos, e o Chromecast integrado amplia suas funcionalidades.

Se você é fã da Apple, a Apple TV 4K é considerada a solução mais robusta disponível. Com suporte para 4K, HDR e Dolby Atmos, ela também permite o controle via iPhone ou iPad.

Além disso, o aplicativo Apple TV centraliza conteúdos de várias plataformas em um só lugar, facilitando a busca por séries e filmes.

Chromecast com Google TV e Opções para 2025

O Chromecast com Google TV continua sendo uma ótima opção para quem quer integração direta com o sistema Google TV. Ele oferece suporte a comandos de voz e uma interface super intuitiva.

Ao pensar na melhor TV box para adquirir em 2025, leve em conta fatores como sistema operacional, compatibilidade com aplicativos, qualidade de imagem e som, além da conectividade e do preço.

Há, realmente, alternativas para todos os perfis — desde quem desea transformar uma TV antiga em smart até quem busca a melhor tecnologia para integrar a casa inteligente, games e streaming em alta definição.