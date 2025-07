Aracaju publica edital para soluções para MEIs

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), lançou um edital para incentivar o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). O foco dessa iniciativa é selecionar propostas que, em parceria com o município, possam fortalecer a gestão e o crescimento dos pequenos negócios na cidade.

Segundo a Prefeitura, as soluções propostas devem oferecer apoio prático no cotidiano dos microempreendedores. Isso inclui facilitar o acesso a informações, orientações e ferramentas úteis para a administração eficiente de seus negócios. Esta medida visa tornar a gestão mais simples e eficiente, promovendo um ambiente mais favorável para os MEIs.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, destacou que o edital é uma forma de conectar tecnologia e empreendedorismo. Ele afirmou que o objetivo é que os microempreendedores de Aracaju tenham total controle das informações sobre seus negócios, tornando-se mais independentes e capacitados para enfrentar desafios.

As soluções esperadas incluem diversas funcionalidades, como gestão financeira e controle de estoques, entre outras. A expectativa da Prefeitura é que a adoção dessas tecnologias contribua para aumentar a formalização dos negócios, assim como melhorar a produtividade e a sustentabilidade dos microempreendimentos na cidade.

O edital foi oficialmente publicado na edição Nº 5649 do Diário Oficial do Município, no dia 9 de julho de 2025. As empresas ou entidades que desejam participar e apresentar suas propostas têm um prazo específico para inscrição, conforme detalhado no edital. Essa é uma oportunidade para inovadores e desenvolvedores contribuírem para o crescimento do setor de microempreendimentos em Aracaju.