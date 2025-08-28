Marcos Mion desmente rivalidade com Rodrigo Faro e fala sobre BBB

Em uma entrevista recente, o apresentador Marcos Mion abordou sua trajetória na televisão e comentou sobre rumores relacionados ao também apresentador Rodrigo Faro. Durante a conversa, ele negou qualquer rivalidade entre os dois e esclareceu os motivos pelos quais não seguia Faro nas redes sociais.

Mion explicou que sua decisão de não seguir colegas da Record, incluindo Faro, está ligada a uma experiência desafiadora que viveu durante seu tempo na emissora. Ele comparou a situação a um relacionamento emocional difícil, onde sentiu que foi surpreendido com uma demissão inesperada. “Foi um golpe muito grande”, relatou Mion, explicando que esteve perdido e sem entender a situação na época.

Apesar das desavenças passadas, Mion demonstrou um gesto de reconciliação ao voltar a seguir Rodrigo Faro e elogiá-lo publicamente. “Adoro o Rodrigo, torço por ele. Tomara que ele continue na Globo. Tem espaço pra todo mundo”, afirmou Mion. Ele ressaltou que sempre se divertiu ao lado de Faro em diversas ocasiões, indicando uma boa relação profissional entre ambos.

Quando questionado sobre a possibilidade de assumir o comando do “Big Brother Brasil”, Mion foi claro e direto ao afirmar que não há chances de substituir Tadeu Schmidt. “De jeito nenhum. Tadeu é um mestre, ele brilha no que faz”, disse o apresentador, descartando completamente os rumores.

Marcos Mion construiu parte significativa de sua carreira na Record, onde foi apresentador do programa “Legendários” entre 2010 e 2017, além de ter comandado o reality “A Fazenda”. Em 2021, ele assinou contrato com a Globo, onde atualmente apresenta o programa “Caldeirão” nas tardes de sábado, continuando a trajetória de sucesso na televisão brasileira.