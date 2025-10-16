Grupo refaz aposta de loteria e ganha R$ 173 milhões no ES

O que parecia ser um grande azar se transformou em uma história de sorte incrível. Um grupo de 24 amigos de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, perdeu o bilhete da aposta que haviam feito na +Milionária. Decidiram então refazer o jogo com os mesmos números e, para surpresa de todos, ganharam duas vezes — somando incríveis R$ 173 milhões. Esse acontecimento, confirmado pela Caixa Econômica Federal, chamou atenção em todo o país, não apenas pelo prêmio alto, mas pela coincidência de poder ganhar duas vezes com os mesmos números.

O bilhete perdido que virou o prêmio em dobro

Os amigos costumam apostar juntos e, naquele sorteio, escolheram os números 04, 21, 29, 33, 39 e 42, que eram vistos como sortudos. Antes do sorteio, o bilhete original desapareceu, mas eles não quiseram deixar a sorte escapar e decidiram repetir a aposta na mesma lotérica.

A surpresa foi grande quando descobriram que ambas as apostas foram premiadas. Cada uma valia R$ 86 milhões, totalizando cerca de R$ 173 milhões — um prêmio duplicado que muitos sonham, mas que poucos conseguem.

A sorte duas vezes e uma coincidência estatística raríssima

Especialistas em estatística consideram o que aconteceu praticamente um milagre. As chances de ganhar sozinho na +Milionária são de apenas 1 em 238 milhões. Ganhar com a mesma combinação repetida é algo que praticamente não acontece.

O matemático Daniel Moreira comentou que a situação se deu por conta da repetição da mesma aposta. Ou seja, não houve um segundo sorteio, mas sim uma duplicação da aposta vencedora, fazendo com que o sistema reconhecesse os dois bilhetes como premiados.

Alegria na cidade e corrida às lotéricas

Em Santa Maria de Jetibá, uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes, a notícia foi um verdadeiro alvoroço. A lotérica ficou cheia de curiosos e apostadores tentando seguir os passos dos sortudos. O local se tornou um ponto de encontro para quem queria tentar a sorte, atraindo até visitantes de cidades vizinhas.

Os funcionários da lotérica disseram que os amigos costumam apostas juntos e sempre usam as mesmas dezenas. Um atendente comentou que, apesar da coincidência impressionante, a organização do grupo sempre foi admirada.

O valor milionário e o que acontece agora

O prêmio de R$ 173 milhões já é oficial. De acordo com as regras da +Milionária, como os bilhetes foram validados separadamente, cada um será tratado como vencedor individual. Isso significa que o grupo, ao todo, vai receber duas vezes o valor correspondente à faixa principal.

Até o momento, os nomes dos ganhadores ainda não foram divulgados, uma prática comum para garantir a segurança deles. Fontes locais mencionam que o grupo é formado por comerciantes, agricultores e profissionais da área.

O fenômeno dos bolões

Os bolões representam uma parte significativa das apostas na +Milionária. Cerca de 40% dos bilhetes premiados são de jogos coletivos. Isso acontece porque dividir os custos permite aumentar as combinações apostadas, mesmo que o prêmio tenha que ser dividido posteriormente.

Para esse grupo capixaba, o valor por pessoa ainda é surpreendente. Cada um deve receber aproximadamente R$ 7,2 milhões líquidos, já com os impostos descontados.

Aposta repetida: erro, superstição ou sorte calculada?

A decisão de repetir a aposta foi impulsiva, de acordo com os relatos da comunidade. Um dos participantes comentou que fariam uma nova aposta “para não dar azar”, o que acabou virando uma mudança de vida.

Histórias como essa ajudam a reforçar a ideia da sorte e a mística que envolve as loterias. Mesmo diante de probabilidades quase impossíveis, a esperança e a superstição continuam motivando milhares de apostas todos os dias.

O Brasil e o fascínio pelos sorteios milionários

Casos como o de Santa Maria de Jetibá mostram como os brasileiros valorizam a aposta coletiva. Desde a década de 1980, bolões organizados em empresas e famílias transformam o ato de jogar em um evento social.

A +Milionária, lançada em 2022, é a loteria com o maior prêmio e as menores chances de ganhar, mas isso não impediu que o número de apostas fosse às alturas, principalmente quando os prêmios acumulam.

Duas vezes sorte, uma vez lição

O caso desse bolão se tornou um símbolo de persistência e uma coincidência impressionante. O grupo que perdeu o bilhete e decidiu tentar de novo demonstra que, na loteria, sorte e determinação podem andar lado a lado.

E assim, na pequena cidade do interior do Espírito Santo, esses amigos agora compartilham mais do que um grande prêmio: eles têm uma história incrível de uma vitória duplamente surpreendente que ficará na memória das apostas no Brasil.