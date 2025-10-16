Números consolidados de 15 de outubro de 2025

Na quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025, a novela A.Mar alcançou números significativos de audiência, destacando-se com um pico de 6,5 pontos. O programa conseguiu superar a série O Senhor e a Serva, da Record, assegurando assim a vice-liderança para o SBT na disputa de audiência. Essa vitória se deu especialmente durante o confronto com a transmissão esportiva da Globo, mostrando a eficiência da novela em atrair os telespectadores.

Por outro lado, a reprise de A Viagem enfrentou dificuldades devido ao horário alterado da grade da Globo, o que prejudicou o impacto emocional da morte da personagem Diná na trama. Já na madrugada, o programa The Noite registrou índices abaixo do esperado, o que levantou questionamentos sobre a atração.

A Band também não teve um desempenho satisfatório, já que o programa Melhor da Noite precisou se despedir de Otaviano Costa em uma edição que beirou o mínimo de audiência.

Os dados de audiência mostram uma série de programações e seus respectivos números. Na Globo, o Vale a Pena Ver de Novo, que exibiu A Viagem, obteve 16,9 pontos, enquanto o Jornal Nacional chegou a 23,7 pontos, confirmando seu status de preferido entre os telespectadores. O Brasileirão teve uma boa aceitação, com o jogo Santos x Corinthians atingindo 21,8 pontos.

A Record teve como destaque o Jornal da Record, que marcou 6,1 pontos, enquanto A Fazenda 17 registrou 6,7 pontos. No SBT, a novela A.Mar obteve 5,4 pontos, figura que contrasta com a audiência baixa de programas como Operação Mesquita, que chegou a 1,2 pontos.

Além disso, a medição da audiência na Grande São Paulo tem como referência que um ponto equivale a 77.488 lares sintonizados. Esses dados são particularmente importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a definir estratégias de divulgação e investimentos em mídia.

No geral, os números de audiência vão muito além de simples estatísticas; eles refletem as preferências do público e as estratégias de programação das emissoras, influenciando, por sua vez, as decisões da indústria do entretenimento no Brasil.